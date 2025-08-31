"Ми не спали від слова зовсім": Цимбалару розповіла про свій найскладніший період

Анастасія Цимбалару розкрила деталі досвіду, який її серйозно підкосив.

https://glavred.net/stars/my-ne-spali-ot-slova-sovsem-cimbalaru-rasskazala-o-svoem-samom-slozhnom-periode-10694165.html Посилання скопійоване

Анастасія Цимбалару новини - акторка розповіла про найскладнішу роботу / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Читайте більше:

Які зйомки Анастасія Цимбалару вважає найскладнішими в кар'єрі

Що відбувалося з акторкою та її колегами

Анастасія Цимбалару сьогодні - одна з найбільш затребуваних акторок. Найбільшу популярність їй принесли серіали "Жіночий лікар" і "Слідча".

Зйомки в останньому стали для артистки справжнім випробуванням. Цей серіал вона називає своїм найскладнішим досвідом: робота проходила в дуже жорстких умовах через постійні обстріли та блекаути. Перевтома і холод призвели до серйозних проблем зі здоров'ям, розповіла акторка в подкасті КіноUA.

відео дня

"Проєкт припав якраз на грудень-листопад минулого року, коли щоночі в нас були страшні обстріли, і був період, коли знову повернулися блекаути. Тобто ти всю ніч сидиш в паркінгу, ти не спиш, зрозуміло, на ранок ти в цьому стані їдеш працювати 12 годин. Тобто ми не спали від слова зовсім. В той час, коли ми могли спати, ми ховалися від ракет. Таких складних умов, мабуть, в мене ніколи не було. Це був павільйон, який не опалювався, де люди були в куртках, в шапках, в угах. Ви працюєте голі, роздягнуті, у вас пар з рота... Ми всі дуже страшенно хворіли. Там вже на сьомій зміні я була на антибіотиках з температурою 38. У дівчат почалися жіночі проблеми, тому що ноги в холоді постійно", - згадує Анастасія Цимбалару.

Анастасія Цимбалару новини - акторка розповіла про найскладнішу роботу / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-13", блогерка Інна Бєлєнь, екстрено покинула країну через суд, який ініціював її чоловік.

Також Ірина, дружина Дмитра Monatik, випадково засвітила обличчя восьмимісячного сина від музиканта. Це - третя дитина і третій син у їхній родині. Малюка назвали Леоном.

Читайте також:

Про персону: Анастасія Цимбалару Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред