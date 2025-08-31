"Ми не спали від слова зовсім": Цимбалару розповіла про свій найскладніший період

Читайте більше:
- Які зйомки Анастасія Цимбалару вважає найскладнішими в кар'єрі
- Що відбувалося з акторкою та її колегами
Анастасія Цимбалару сьогодні - одна з найбільш затребуваних акторок. Найбільшу популярність їй принесли серіали "Жіночий лікар" і "Слідча".
Зйомки в останньому стали для артистки справжнім випробуванням. Цей серіал вона називає своїм найскладнішим досвідом: робота проходила в дуже жорстких умовах через постійні обстріли та блекаути. Перевтома і холод призвели до серйозних проблем зі здоров'ям, розповіла акторка в подкасті КіноUA.
"Проєкт припав якраз на грудень-листопад минулого року, коли щоночі в нас були страшні обстріли, і був період, коли знову повернулися блекаути. Тобто ти всю ніч сидиш в паркінгу, ти не спиш, зрозуміло, на ранок ти в цьому стані їдеш працювати 12 годин. Тобто ми не спали від слова зовсім. В той час, коли ми могли спати, ми ховалися від ракет. Таких складних умов, мабуть, в мене ніколи не було. Це був павільйон, який не опалювався, де люди були в куртках, в шапках, в угах. Ви працюєте голі, роздягнуті, у вас пар з рота... Ми всі дуже страшенно хворіли. Там вже на сьомій зміні я була на антибіотиках з температурою 38. У дівчат почалися жіночі проблеми, тому що ноги в холоді постійно", - згадує Анастасія Цимбалару.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-13", блогерка Інна Бєлєнь, екстрено покинула країну через суд, який ініціював її чоловік.
Також Ірина, дружина Дмитра Monatik, випадково засвітила обличчя восьмимісячного сина від музиканта. Це - третя дитина і третій син у їхній родині. Малюка назвали Леоном.
Читайте також:
- "Заплуталася в коханцях": Камалія потрапила в гучний публічний скандал
- Ювелірний бренд розірвав співпрацю з Настею Каменських
- Ребрик показала дорослу доньку-красуню в день народження
Про персону: Анастасія Цимбалару
Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред