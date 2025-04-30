Анастасія Цимбалару розповіла про "хімію" з колегою: "Було класно разом"

Цимбалару зізналася, що зараз у неї на серці.

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Анастасія Цимбалару новини - акторка прокоментувала роботу з Владом Нікітюком / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Анастасія Цимбалару прокоментувала спілкування з Владом Нікітюком

Артистка розповіла про особисте життя

Уже рік українська акторка Анастасія Цимбалару ходить у холостячках - у березні 2024 року вона та її колишній чоловік, актор Григорій Бакланов, повідомили про розставання. Пара була разом 10 років, з них три - в офіційному шлюбі.

Сьогодні молодій та успішній артистці всі норовлять приписати новий роман. Наприклад, з її партнером по серіалу "Слідча" - актором Владом Нікітюком.

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В інтерв'ю для Люкс ФМ Цимбалару зізналася, що між нею та Нікітюком на зйомках справді виникла хімія, але винятково ділова - вони обидва вельми скрупульозні в роботі, тож співпрацювати їм було дуже комфортно.

"Із Владом було класно працювати разом. Мені здається, що в нас класна хімія виникла, і дуже сподобалася наша пара глядачу. Влад дуже занудний, дотошний, як і я, у роботі. Зараз це велика рідкість, але ні – моє серце вільне", - каже Анастасія.

Анастасія Цимбалару новини - акторка прокоментувала роботу з Владом Нікітюком / Скриншот YouTube

Варто зазначити, що Влад Нікітюк одружений. У листопаді 2023 року він уклав офіційний шлюб з акторкою Анною Гуляєвою, з якою до цього зустрічався кілька років.

Влад Нікітюк із дружиною / instagram.com/niki_vlad

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Хто така Анастасія Цимбалару? Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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