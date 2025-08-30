Ювелірний бренд розірвав співпрацю з Настею Каменських

Каменських поки ніяк не відреагувала на скандал, який розгорається навколо її висловлювань про мову.

Настя Каменських потрапила в скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Чому бренд відмовився співпрацювати зі співачкою

Що відомо про ситуацію

Ювелірний бренд, з яким тривалий час співпрацювала українська співачка Анастасія Каменських на тлі мовного скандалу та заяв співачки, вирішив розірвати співпрацю з нею.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Спираючись на цінності та принципи компанії, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року. Ми відкриваємо нову сторінку у зв'язку з клієнтами і наша команда вже працює над новою креативною концепцією. Ми готуємо ідеї, що поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули по-новому", - написали вони.

Бренд розірвав співпрацю з Каменських / Фото "Золотий вік"

Сама співачка поки що ніяк не відреагувала на такі заходи та не коментувала свої висловлювання на концерті у США.

Настя Каменських / інфографіка: Главред

