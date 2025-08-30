Ребрик показала дорослу доньку-красуню в день народження

Діана Дика відзначила свої 13 років, а також знялася для

Дочка Лілії Ребрик та Андрія Дикого відзначає 13 років / Колаж Главред, фото Instagram/diana_wild_dyka

Ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася фото своєї старшої доньки Діани - їй 30 серпня виповнилося 13 років.

Як написала ведуча на своїй сторінці в Instagram, саме з Діани-старшенької "все почалося".

"Сьогодні день народження у нашої першої, старшенької-нашої ДіДі.Тієї, з якої все почалося: наше батьківство, наш дім, наші пригоди і наше велике щастя. Ти завжди була особливою - мудра не по роках, ніжна і водночас сильна. Не зраджуй своїм мріям і слухай своє серце (і трохи нас, батьків). Будь щаслива, донечко і завжди знай, ми поруч", - написала вона.

Сімейство також організувало дуже незвичну та креативну фотосесію для дівчини Діани.

Діані 13 років / Фото Instagram/diana_wild_dyka

Про персону: Лілія Ребрик Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

