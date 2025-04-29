Чоловік Олени Кравець зізнався, як змінилися їхні життя під час війни

Сергій Кравець розповів, чим займається зараз, та як підтримує дружину.

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Олена Кравець чоловік - Сергій Кравець розповів про сім'ю і кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Коротко:

Чоловік Олени Кравець прийшов підтримати її на прем'єрі моновистави

Сергій Кравець розповів про вплив війни на спільне життя з артисткою

Олена Кравець (у дівоцтві - Маляшенко) почала зустрічатися з майбутнім чоловіком Сергієм у травні 1997 року. Через п'ять років пара одружилася, ще через рік вперше стала батьками. Зараз у них троє дітей - донька Марія (2003) і двійнята Іван і Катерина (2016).

Раніше Сергій Кравець грав із дружиною в команді КВК і був виконавчим продюсером Студії Квартал 95 (залишив проєкт близько 10 років тому - прим. редактора). Зараз займається виробництвом фільмів.

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"На початку повномасштабного вторгнення ми робили документальні проєкти й ми працюємо в тому ж дусі. Останній наш фільм вийшов нещодавно і він присвячений обороні Макарова. Є інтернет-проєкти. Але більше наша увага спрямована на художні фільми — це те, що треба, бо вони працюють ліпше", - розповів чоловік артистки в бесіді з ТСН.

У майбутньому він сподівається попрацювати з Оленою Кравець як акторкою. "Вона, по-перше, талановита акторка, а по-друге, моя дружина. І як це робити своє кіно та не зняти свою дружину? Ви ж розумієте, вдома прилетить", - жартує Сергій.

Олена Кравець чоловік - Сергій Кравець розповів про сім'ю і кар'єру / instagram.com/lennykravets

Днями відбулася прем'єра моновистави Олени Кравець "Можна я просто посиджу?" у театрі імені Івана Франка в Києві. Сергій прийшов підтримати кохану.

У бесіді з журналістами він зізнався, що повномасштабна війна вплинула на їхню сім'ю, проте разом їм вдалося подолати все. "У всіх змінилося життя. Тут всі все розуміють. Моя сім’я була за кордоном перші пів року на початку повномасштабного вторгнення. Потім повернулися, як я їх не вмовляв лишатися там у безпеці. Повернулися й почали допомагати армії й робити такі вистави", - поділився Сергій Кравець.

Олена Кравець чоловік - Сергій Кравець розповів про сім'ю та кар'єру / tsn.ua

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Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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