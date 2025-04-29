Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Чоловік Олени Кравець зізнався, як змінилися їхні життя під час війни

Анна Підгорна
29 квітня 2025, 22:47
218
Сергій Кравець розповів, чим займається зараз, та як підтримує дружину.
Олена Кравець із чоловіком і дітьми
Олена Кравець чоловік - Сергій Кравець розповів про сім'ю і кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Коротко:

  • Чоловік Олени Кравець прийшов підтримати її на прем'єрі моновистави
  • Сергій Кравець розповів про вплив війни на спільне життя з артисткою

Олена Кравець (у дівоцтві - Маляшенко) почала зустрічатися з майбутнім чоловіком Сергієм у травні 1997 року. Через п'ять років пара одружилася, ще через рік вперше стала батьками. Зараз у них троє дітей - донька Марія (2003) і двійнята Іван і Катерина (2016).

Раніше Сергій Кравець грав із дружиною в команді КВК і був виконавчим продюсером Студії Квартал 95 (залишив проєкт близько 10 років тому - прим. редактора). Зараз займається виробництвом фільмів.

відео дня

"На початку повномасштабного вторгнення ми робили документальні проєкти й ми працюємо в тому ж дусі. Останній наш фільм вийшов нещодавно і він присвячений обороні Макарова. Є інтернет-проєкти. Але більше наша увага спрямована на художні фільми — це те, що треба, бо вони працюють ліпше", - розповів чоловік артистки в бесіді з ТСН.

У майбутньому він сподівається попрацювати з Оленою Кравець як акторкою. "Вона, по-перше, талановита акторка, а по-друге, моя дружина. І як це робити своє кіно та не зняти свою дружину? Ви ж розумієте, вдома прилетить", - жартує Сергій.

Олена Кравець з чоловіком
Олена Кравець чоловік - Сергій Кравець розповів про сім'ю і кар'єру / instagram.com/lennykravets

Днями відбулася прем'єра моновистави Олени Кравець "Можна я просто посиджу?" у театрі імені Івана Франка в Києві. Сергій прийшов підтримати кохану.

У бесіді з журналістами він зізнався, що повномасштабна війна вплинула на їхню сім'ю, проте разом їм вдалося подолати все. "У всіх змінилося життя. Тут всі все розуміють. Моя сім’я була за кордоном перші пів року на початку повномасштабного вторгнення. Потім повернулися, як я їх не вмовляв лишатися там у безпеці. Повернулися й почали допомагати армії й робити такі вистави", - поділився Сергій Кравець.

Сергій Кравець
Олена Кравець чоловік - Сергій Кравець розповів про сім'ю та кар'єру / tsn.ua

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Леся Нікітюк вперше показала округлий животик - чутки про її вагітність стали з'являтися незабаром після заручин ведучої з її обранцем-військовим.

Також українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська вперше показала свого чоловіка Валентина, з яким вона виховує двох прийомних дочок.

Читайте також:

Хто така Олена Кравець?

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Кравець новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

00:36Фронт
Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотників

Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотників

23:46Україна
США вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ не досягнуть прогресу - Рубіо

США вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ не досягнуть прогресу - Рубіо

23:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

Останні новини

00:36

Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

29 квітня, вівторок
23:48

Марічка Падалко показала, який зараз вигляд мають її батьки

23:46

Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотниківВідео

23:21

США вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ не досягнуть прогресу - Рубіо

22:57

"Переживають - і правильно": Зеленський анонсував удари по "больових точках" РФ

Путін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травняПутін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травня
22:47

Чоловік Олени Кравець зізнався, як змінилися їхні життя під час війни

22:30

Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждаліВідео

22:27

"Боляче": дружина Віктора Павліка крізь сльози розповіла про серйозний діагноз сина

22:12

Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

Реклама
22:10

Мухи миттєво зникнуть: найкращі натуральні засоби проти комахВідео

21:45

У Торецьку відбуваються лобові штурми: військовий розповів про бої за місто

21:41

"Небезпечні місця": деталі екстреної евакуації з Дніпропетровської області

21:41

"Щось таке робили": Злата Огнєвіч висловилася про побачення з Тарасом Цимбалюком

21:22

Що одягнути жінці в ресторан: поради для стильного образу в будь-якому віці

21:20

Екс-керівник "Укрінмашу" Олександр Калинчук міг бути причетний до зриву поставок озброєння на мільярди гривень — ЗМІ

21:18

Підступний план Путіна: розвідка Британії розкрила справжню мету "перемир'я"

20:54

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про умову України

20:44

"Непрості часи": товариш по чарці Єфремова розповів про стан актора після УДЗ

20:40

Що вдягнути зі шкіряною курткою жінці: наймодніші образи сезону 2025Відео

20:38

Видалили органи, щоб приховати причину смерті: що відомо про вбивство Вікторії Рощиної

Реклама
20:27

Що одягнути під піджак: як створити стильні образи на будь-який випадок

20:04

Перемовини щодо України зайшли в глухий кут: у Bloomberg назвали "вимогу" Путіна

20:01

Між перемир'ям і бойовими діями з ворогом є лише одна відмінність - Кузан

19:59

"Україна вже погодилася, черга за Путіним": у Трампа зробили заяву про перемир’яВідео

19:56

Ексучасниця Віа Гри з РФ отримала посвідку на проживання в Україні - деталі

19:47

Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу

19:44

"Ромео і Джульєтта з Черкас" 4 сезон: на глядачів чекає зміна акторки

19:44

Україну накриває раптове потепління: у яких областях затримаються дощі та заморозки

19:40

У Путіна заявили, що "перемир'ям" розпочали "прямі переговори" з УкраїноюВідео

19:10

Сестра головного перемовника Путіна таємно відвідала Україну: стали відомі деталіВідео

19:10

100 днів Трампа, які ошелешили світПогляд

18:51

Що можна зробити з пластикових пляшок: несподівана відповідь вразить наповалВідео

18:46

Не можна згадувати образи і проблеми: яке свято і день ангела 30 квітня

18:45

Долар пішов у круте піке в кінці квітня: новий курс валют

18:33

Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу

18:30

У США готують новий удар по режиму Путіна: у Зеленського зробили заяву

17:59

РФ рветься на кордон трьох областей: в ЗСУ розповіли про загострення ситуації

17:51

Податок за продаж товарів на OLX чи Rozetka: українців чекають нові правила

17:26

Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Порошенка — названі причини

17:17

Садівники приховують секрет: як правильно пікірувати перець для рекордного врожаюВідео

Реклама
17:14

"Рецепт кохання" в Україні: на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра турецького серіалу

17:12

Садівників закликали залишати сир у саду у травні та червні: у чому причина

17:05

Як Україна відповість на "перемир'я" Путіна: Кузан розкрив стратегію Києва

17:03

У Кремлі "роззявили рота" на Одесу і спалахнули цинічною пропагандою

16:58

У чому можна посадити мікрозелень: хитрий фокус вразить приголомшливим результатомВідео

16:55

Побилася із зятем: Волочкова втекла з весілля дочки

16:44

В Україні "різко" підвищилась середня зарплата – відома сума

16:41

Прийдуть хвороби та проблеми: суворі прикмети та заборони 30 квітня

16:33

"Путін намагається дискредитувати Трампа": став відомий підступний задум глави Кремля

16:07

Букмекери оцінили шанси Усика і Дюбуа: хто буде фаворитом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти