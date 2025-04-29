"Безумовно використовую": Тіна Кароль зробила зізнання про уколи краси

Коротко:
- Тіна Кароль розповіла, що використовує ін'єкції
- Зірка розповіла, чому препарати не тримаються на її обличчі
Українська співачка Тіна Кароль перебуває у чудовій фізичній формі - вона дотримується дієти, активно займається спортом, і ставиться до цих питань з великою самодисципліною. Приваблива зовнішність артистки також є результатом активної роботи.
Крім доглядової косметики і генетичної схильності, Кароль також нерідко опиняється в кріслі косметолога - нещодавно вона вперше зізналася, що робить ін'єкції ботоксу. При цьому зірка зазначила, що через динамічну міміку до уколів краси їй доводиться вдаватися досить часто.
В інтерв'ю для Beauty Pro Тіна підкреслила, що не вважає ін'єкції чимось ганебним - якщо є можливість тримати себе і своє обличчя у формі, то для неї немає причин від цього відмовлятися. "У мене є частково ботокс. Безумовно, використовую його. Кажу про це насправді вперше. Але ми цим користуємося дуже обережно. Поясню чому. У мене активна міміка, коли я співаю, то роблю це дуже напружено та йде вібрація всіх м'язів обличчя. Тому це все розчиняється на мені й нічого не тримається. І ми постійно його додаємо. І коли я їду в тур, то знову все спочатку. Щось робити в міру - це догляд. Та якщо існує така пропозиція в сучасному світі, то чому б і ні", - розповіла Тіна Кароль.
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Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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