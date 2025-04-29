Ексучасниця Віа Гри з РФ отримала посвідку на проживання в Україні - деталі

Уляна Сінецька зізналася, де живе зараз.

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Уляна Сінецька де зараз - співачка розповіла де і з ким живе / колаж: Главред, фото: instagram.com/sinetskayaulyana

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Уляна Сінецька живе і працює в Україні

Зірка показала свої документи

Співачка Уляна Сінецька була у складі гурту Віа Гра з вересня 2018 року по лютий 2022 року. Артистка народилася в країні-окупанті, проте ще до початку повномасштабної війни перебралася в Україну. Після 24 лютого 2022 року Уляна публічно засудила країну-агресора.

Відтоді вона не надто вдавалася в подробиці, де саме перебуває зараз. Про це Сінецька розповіла лише нещодавно у своєму блозі в Threads.

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Вона опублікувала фото українського документа, що посвідчує особу - посвідки на постійне проживання в Україні. Також співачка повідомила, що живе в Києві разом зі своїм псом Нео. "Щойно усвідомила, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ. Нео і я. Одна любов", - написала вона.

Уляна Сінецька де зараз - співачка розповіла де і з ким живе / threads.com/@sinetskayaulyana

Пізніше в соціальних мережах Уляна Сінецька подякувала підписникам за підтримку - її стали вітати з рішенням залишитися в нашій країні і важливим кроком до легалізації тут. Також артистка додала, що цей документ із нею вже останні сім років, тобто рішення жити і працювати в Україні було ухвалено усвідомлено ще до початку повномасштабної війни.

Уляна Сінецька де зараз - співачка розповіла де і з ким живе / threads.com/@sinetskayaulyana

Уляна Сінецька де зараз - співачка розповіла де і з ким живе / threads.com/@sinetskayaulyana

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