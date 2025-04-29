Ексучасниця Віа Гри з РФ отримала посвідку на проживання в Україні - деталі

Короткий зміст:
- Уляна Сінецька живе і працює в Україні
- Зірка показала свої документи
Співачка Уляна Сінецька була у складі гурту Віа Гра з вересня 2018 року по лютий 2022 року. Артистка народилася в країні-окупанті, проте ще до початку повномасштабної війни перебралася в Україну. Після 24 лютого 2022 року Уляна публічно засудила країну-агресора.
Відтоді вона не надто вдавалася в подробиці, де саме перебуває зараз. Про це Сінецька розповіла лише нещодавно у своєму блозі в Threads.
Вона опублікувала фото українського документа, що посвідчує особу - посвідки на постійне проживання в Україні. Також співачка повідомила, що живе в Києві разом зі своїм псом Нео. "Щойно усвідомила, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ. Нео і я. Одна любов", - написала вона.
Пізніше в соціальних мережах Уляна Сінецька подякувала підписникам за підтримку - її стали вітати з рішенням залишитися в нашій країні і важливим кроком до легалізації тут. Також артистка додала, що цей документ із нею вже останні сім років, тобто рішення жити і працювати в Україні було ухвалено усвідомлено ще до початку повномасштабної війни.
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Гурт Віа Гра
Віа Гра - український жіночий поп-гурт, утворений 2000 року в Києві. Колектив вважався одним із найуспішніших російськомовних музичних проєктів 2000-х років. Групою було записано 5 студійних альбомів. Характерною особливістю колективу є часта зміна учасниць. Колишній музичний, і генеральний продюсер групи - Костянтин Меладзе, повідомляє Вікіпедія.
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