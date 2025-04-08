Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Кравець з'явиться в незвичному для себе амплуа.

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Олена Кравець новини - артистка розповіла про головну роль у моновиставі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Коротко:

Олена Кравець давно не з'являлася на сцені

Артистка анонсувала незвичайну прем'єру

Влітку 2022 року українська акторка і комік Олена Кравець покинула проєкт, якому присвятила більшу частину свого життя - Студію Квартал-95. З 1998-го року вона було невід'ємною частиною команди, проте повномасштабна війна змусила Кравець переглянути свої пріоритети.

Так Олена спробувала себе як ведуча ток-шоу ("Тихий вечір") і подкасту ("Вдома поговоримо" зі своєю старшою донькою Марією), удосконалювала свої акторські навички та навіть почала вчитися письменництву. Пошук нової себе все ж привів артистку на сцену.

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У своєму блозі в Instagram Олена Кравець оголосила про створення біографічної моновистави, над якою вона працювала з психотерапевтом Анною Лелик (вона ж виступає співавтором текстів). Вистава відбудеться під режисурою Олени Коляденко.

"Можна я просто посиджу?" - моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка "пролежала" в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з психотерапевткою і авторкою всіх історій у моновиставі повірили одна в одну", - розповіла колишня зірка Студії Квартал-95.

Олена Кравець новини - артистка розповіла про головну роль у моновиставі / instagram.com/lennykravets

Варто зазначити, що моновистава буде для Олени Кравець дебютом - подібних робіт у кар'єрі в артистки не було. До того ж це буде її першою сценічною роботою з 2022 року.

Хто така Олена Кравець / інфографіка: Главред

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Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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