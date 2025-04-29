Лідер рок-гурту Хейтспіч розповів, де служить та як обирав посаду

Дмитро Однороженко поділився "сентиментальною й особистою історією".

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Дмитро Однороженко з Хейстпіч мобілізувався - де служить музикант / колаж: Главред, фото: instagram.com/hatespeechmusic

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Де зараз служить Дмитро Однороженко

Як артист обирав військову посаду

Чому його вступ до ЗСУ був "спонтанним і спланованим одночасно"

Наприкінці березня Дмитро Однороженко, соліст українського рок-гурту Хейтспіч, повідомив про свою добровільну мобілізацію. Тоді він зазначив, що "пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті з'явилося місце робити те, що хотів", але місце служби розкривати не став.

Подробиці стали відомі лише після нещодавнього інтерв'ю музиканта для Армія TV. Однороженко розповів, як і чому наважився вступити до ЗСУ, яку військову спеціальність обрав, і в якому загоні служить.

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Дмитро став частиною Сил безпілотних систем України, займається дроновим ППО в 412 полку NEMESIS. Його товаришем по службі виявився інший відомий український артист Олександр Ярмак.

"Це дронове ППО, перехоплення ударних безпілотних російських дронів. На початку 22-го я трошки допомагав з якимись рятувальними роботами, коли прилітало по Одесі. І коли ти можеш гасити пожежу - це добре, а ще краще, коли ти можеш зробити так, щоб цієї пожежі не сталося. Я думаю, що логіка якась глибинна, вона така трошки пафосна, але як є. Сьогодні я зараз в силах безпілотних систем 412 полк NEMESIS, якщо ще більш конкретно, то разом з паном Олександром Ярмаком", - розповів Однороженко.

Дмитро Однороженко з Хейстпіч мобілізувався - де служить музикант / Скриншот YouTube

Що ж до його мотивації до служби, то її артист сформулював так: "Це така для мене сентиментальна й особиста історія... Я з міста Суми і, знаєш, коли ти кожного вечора спілкуєшся з рідними, з друзями... І ти сидиш, а там буквально в "Діскорді" чутно, як у пацанів пролітає над їх хатою "Шахед" і ти кажеш: "Бережи себе, янгола-охоронця тобі". І я себе відчував дурником, якщо чесно".

Дмитро Однороженко з Хейстпіч мобілізувався - де служить музикант / instagram.com/hatespeechmusic

Безпілотні системи лідер Хейтспіч обирав цілеспрямовано. Якоюсь мірою йому довелося "полювати" за бажаною посадою, тож попередніх і глобальних планів на цей рік Однороженко не надто будував - усе вийшло продумано і спонтанно водночас.

"Спонтанно і водночас сплановано. Якщо я скажу, що я не планував - то це буде брехня. Якщо я скажу, що прям чітко планував в цьому році вступати до лав ЗСУ - це також буде трошки брехнею. Бо глобально на цей рік були плани: щось по музлу зробити, мали навіть за кордоном пограти концерти. Але в моменті з'явилася можливість доєднатися і займатися тим, чим я от прям для себе хотів би займатися, за чим я полював, скажімо так", - каже співак-військовий.

Дмитро Однороженко з Хейстпіч мобілізувався - де служить музикант / Скриншот YouTube

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Група Хейтспіч Хейтспіч - український панк-гурт з Одеси. Проєкт складається з двох музикантів: вокаліста Дмитра Однороженка і саундпродюсера Фіми (справжнє ім'я - Алекс Єфімов). Проєкт утворився у квітні 2022 року як відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Пісні гурту було включено до радіо у відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, повідомляє Вікіпедія.

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