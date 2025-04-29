"Попалася": Леся Нікітюк уперше показала округлий животик

Ви дізнаєтеся:
- Леся Нікітюк вперше за довгий час показала живіт
- Як відреагували шанувальники
Українська відома ведуча Леся Нікітюк показалася на публіці в обтислому вбранні та засвітила свій округлий животик.
У соцмережі TikTok з'явилося відео, де вона побувала в одеському ресторані в сукні, яка підкреслила її фігуру.
"О, Леся Нікітюк! Добрий день! Попалися ви", - прокоментував автор ролика.
Шанувальники одразу ж почали писати в коментарях, що чутки про вагітність знаменитості підтвердилися.
Сама ж Нікітюк гостро відреагувала на ролик і написала свою думку.
"Не розумію людей, які потім ще й у TikTok виставляють такі відео! Мені не сходи, не поїж і не випий", - зазначила Леся.
Нагадаємо, восени 2024 року стало відомо, що ведуча перебуває у стосунках із військовим Дмитром Бабчуком, а на початку 2025 року він освідчився їй. Поки Нікітюк не розповіла, чи перебуває вона в офіційному шлюбі з коханим.
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Хто така Леся Нікітюк?
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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