Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України не може знайти роботу, через що й відмовляється від дому.

https://glavred.net/starnews/bezrabotnaya-oksana-bayul-rasprodaet-imushchestvo-v-ssha-podrobnosti-10704002.html Посилання скопійоване

Оксана Баюл зараз - фігуристка не може знайти роботу і продає будинок / колаж: Главред, фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Читайте більше:

Чому Оксана Баюл залишає Луїзіану

Скільки грошей спортсменка розраховує виручити з продажу маєтку

Українська фігуристка та олімпійська чемпіонка Оксана Баюл перебралася до США ще в дев'яностих. Більшу частину часу вона мешкала в Лас-Вегасі, проте 2022 року вирішила спробувати удачі в місті Шрівпорт, штат Луїзіана, де жила разом із чоловіком.

У серпні спортсменка повідомила, що перебуває в стані розлучення з обранцем, американським бізнесменом Карло Фаріною, від якого в неї є 10-річна донька Софія. Тепер у Баюл постало питання про розвиток спортивної кар'єри.

відео дня

Наприкінці вересня у своєму блозі у Facebook Оксана розповіла, що продає маєток у Шрівпорті. Таке її рішення пов'язане із сімейними проблемами, а також із тим, що до Луїзіани фігуристка їхала з метою заснувати власну школу фігурного катання. За три роки їй так і не вдалося реалізувати цей план або знайти гідну роботу. Тож Баюл вирішила повернутися до вже рідного для неї та доньки Вегаса.

"Дякую, Шрівпорт! Будинок виставлено на продаж, я повертаюся в Лас-Вегас... Я люблю вас усіх. Мені шкода, що нічого не вийшло. Я не можу заробляти на життя в Шрівпорті. На жаль, я не можу. Я справді люблю всіх людей тут. Я приїхала сюди з певною метою, але вона не здійснилася. Я приїхала сюди, щоб створити дещо, але мої плани не збулися. Я повинна виїхати туди, де є лід", - пише Оксана Баюл.

Оксана Баюл зараз - фігуристка не може знайти роботу і продає будинок / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Спортсменка розраховує виручити за будинок близько 1.2 мільйонів доларів. Він побудований в італійському стилі 1925 року для нафтового магната, і протягом останніх трьох років активно реставрувався. До маєтку додається пристойна ділянка землі, повідомляє The New York Post.

Будинок Оксани Баюл / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Будинок Оксани Баюл / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто є конкурентами Наді Дорофєєвої на українській музичній сцені на думку її продюсерки Ірини Горової. До її переліку увійшли відомі зірки.

Також шоумен, хореограф і втікач Влад Яма глузливо звернувся до українців. Іронічно, що при цьому він цілком очевидно сумує за кар'єрою, яку йому вдалося побудувати в Україні до початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Про персону: Оксана Баюл Оксана Баюл - колишня українська фігуристка. Перша олімпійська чемпіонка (XVII Олімпійські зимові ігри, Ліллехаммер, Норвегія, 1994) незалежної України. Дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи (1993, 1994), чемпіонка світу (1993). Почесна громадянка Дніпра, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред