Могилевська похизувалася шикарною формою в обтягуючому трико

Українська відома співачка Наталя Могилевська показала себе в спортивному трико, в якому, до речі, їй було дуже красиво.
На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото, як сидить на килимку для йоги.
48-річна Могилевська сидить у чорних лосинах і сірому боді, демонструючи підтягнуті сідниці. "Оголошую марафон "Богиня до дня народження". Сподіваюся, 2 серпня, я, красуня, прийму ваші привітання. Я знаю інтерес до теми. Я можу ділитися з вами знаннями і відповідати на ваші запитання", - написала Наталя.
Вона також додала, що може розповісти передплатникам про те, як вибрати тренування, які аналізи потрібно здавати, вибрати систему харчування та інше.
Хто така Наталя Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
"Якщо хочете, буду надсилати фотографії свого раціону, що я їм і свої рецепти. Буду знайомити вас із людьми, з якими я познайомилася", - додала вона.
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Зазначимо, нещодавно Наталя Могилевська потішила своїх шанувальників наймилішимфото обіймів зі своєю молодшою донькою. На знімку співачка з донькою міцно обійнялися, а маленька Софія одягнена в красиву вишиту сукню. Склалося враження, що Могилевська світиться від щастя.
А такожНаталя Могилевська оголосила про свою нову книжку "Мама тебе знайде", в яку вона вклала всю душу. Також команда співачки повідомила, що на фестивалі "Книжкова країна" відвідувачі змогли ознайомитися зі змістом книги.
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