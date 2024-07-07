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Могилевська похизувалася шикарною формою в обтягуючому трико

Олена Кюпелі
7 липня 2024, 00:04
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Співачка Могилевська похвалилася спортивним тілом.
Наталія Могилевська
Наталя Могилевська порадувала шанувальників свіжим фото/ колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Українська відома співачка Наталя Могилевська показала себе в спортивному трико, в якому, до речі, їй було дуже красиво.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото, як сидить на килимку для йоги.

48-річна Могилевська сидить у чорних лосинах і сірому боді, демонструючи підтягнуті сідниці. "Оголошую марафон "Богиня до дня народження". Сподіваюся, 2 серпня, я, красуня, прийму ваші привітання. Я знаю інтерес до теми. Я можу ділитися з вами знаннями і відповідати на ваші запитання", - написала Наталя.

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Вона також додала, що може розповісти передплатникам про те, як вибрати тренування, які аналізи потрібно здавати, вибрати систему харчування та інше.

Хто така Наталя Могилевська?

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

"Якщо хочете, буду надсилати фотографії свого раціону, що я їм і свої рецепти. Буду знайомити вас із людьми, з якими я познайомилася", - додала вона.

Наталія Могилевська - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Наталя Могилевська потішила своїх шанувальників наймилішимфото обіймів зі своєю молодшою донькою. На знімку співачка з донькою міцно обійнялися, а маленька Софія одягнена в красиву вишиту сукню. Склалося враження, що Могилевська світиться від щастя.

А такожНаталя Могилевська оголосила про свою нову книжку "Мама тебе знайде", в яку вона вклала всю душу. Також команда співачки повідомила, що на фестивалі "Книжкова країна" відвідувачі змогли ознайомитися зі змістом книги.

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