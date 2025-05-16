"Я подзвонила йому": Зеленська розповіла, про перепалку чоловіка з Трампом і Венсом

Вона поділилася, що не хотіла б бути разом із президентом на переговорах.

https://glavred.net/politics/on-vse-vyderzhal-zelenskaya-rasskazala-o-perepalke-muzha-s-trampom-i-vensom-10665386.html Посилання скопійоване

Зеленська розповіла, про перепалку чоловіка з Трампом і Венсом / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому Олена Зеленська не полетіла з президентом до Туреччини

Як Володимир Зеленський переніс скандал в Овальному кабінеті

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як її чоловік відреагував на ситуацію в Овальному кабінеті.

В інтерв'ю Марічці Падалко вона поділилася, що не хотіла б бути разом із президентом на переговорах у Туреччині.

"Я думаю, що я там не потрібна, зараз. Ні, я б не хотіла. Є такі напружені інтенсивні моменти, коли ти можеш тільки відволікати. Об'єктивно, ти не допоможеш. Тому краще я почекаю вдома, як усі", - розповіла дружина президента.

Перша леді також розповіла, як її чоловік відреагував на ситуацію в Овальному кабінеті.

"Я зателефонувала йому і запитала: "Як ти?", він відповів: "Усе нормально. Ми працюємо. Все, бувай". Я не думаю, що йому було приємно і не складно. Звичайно, для нього це був важкий емоційний виклик. Але він стійкий. Він усе витримав", - додала Олена Зеленська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської Марічці Падалко:

Сварка між Зеленським і Трампом - що сталося в Білому домі

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де планувалося підписання угоди щодо видобутку корисних копалин. Документ був узгоджений обома сторонами, але так і не був підписаний.

Зустріч між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом пройшла в напруженій атмосфері. Після суперечки Зеленський покинув Білий дім раніше, ніж було передбачено.

Незважаючи на це, вже 4 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до відновлення переговорного процесу і підкреслив прагнення Києва до конструктивної співпраці з адміністрацією Трампа. Він наголосив, що Україна залишається відкритою до діалогу та розраховує на подальшу підтримку США.

Під час виступу в Конгресі того самого дня Дональд Трамп підтвердив, що отримав "важливого листа", в якому президент України висловив готовність до переговорів. Трамп, зі свого боку, заявив, що Вашингтон має вести діалог з обома сторонами для якнайшвидшого завершення війни.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред