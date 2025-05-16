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"Європа може взяти РФ за горло": Загородній розповів про неочікуваний сценарій

Марія Николишин
16 травня 2025, 18:47
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Якщо Європа захоче, вона знайде важелі тиску на Росію.
'Європа може взяти РФ за горло': Загородній розповів про неочікуваний сценарій
Європа може передати Україні Taurus / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • Європа може вдарити по Росії за небажання встановити перемир'я
  • Зокрема, можуть закрити порти Балтійського моря та запровадити санкції

16 травня у Стамбулі відбулись переговори між делегаціями України та Росії. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, якими можуть бути дії Європи після цієї зустрічі.

За його словами, Європа може вдарити по Росії за небажання встановити перемир'я без умов.

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"Як вдарити - закрити порти Балтійського моря, наприклад, під приводом вирішення екологічних проблем регіону, адже нафта екологічно шкідлива, а тема екології нескінченна. Європа цілком може це зробити: ввести флот у Балтійське море, почати патрулювати, не дозволяти нафтовим танкерам там вештатися, оглядати й заарештовувати їх. Якщо Європа захоче, то зможе", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт додав, що Європа може запровадити санкції не проти флоту, що перевозить російську нафту, а проти портів, які приймають цю нафту, наприклад, без страховки.

"Плюс Європа нарешті може дати Taurus, щоб Україна могла лупити ними по Росії. Плюс Європа досі купує в Росії метал, добрива, тощо і може припинити це робити. Тож Європа реально може взяти Росію за горло", - наголосив Загородній.

Переговори України та РФ в Стамбулі - останні новини України

Як повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умєров поділився підсумками переговорів з представниками Росії, які відбулись у Стамбулі 16 травня. Він наголосив, що головні моменти, які обговорювали делегації України та Росії — обмін та припинення вогню.

Відомо, що під час переговорів РФ озвучила вимоги, які включають виведення українських військ зі її власних територій для забезпечення припинення вогню.

Крім того, під час перемовин у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія готова воювати скільки потрібно, нагадавши про війну зі Швецією, яка тривала 21 рік.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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