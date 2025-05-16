Вже на 13% дешевше: в Україні 'обвалились' ціни на популярну крупу

Відомо, що ціни на рис в Україні залежать від глобальних ринків.

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Ціни на рис в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У березні ціни на рис знизились до 50,10 гривень за кілограм

Наразі вартість крупи на 13% нижча, ніж минулого року

В Україні нещодавно був нетривалий період зниження ціни на рис, але наразі вартість продукту знову стабілізувалася. Про це повідомили аналітики УКАБ.

Зазначається, що майже увесь 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, але наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.

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За словами експертів, вартість 1 кілограма рису знизилася у березні з 58,90 гривні до 50,10 гривні.

В УКАБ також додали, що наразі ціна на рис тримається на одному рівні, проте нижча на 13%, ніж торік.

"В Україні рис переважно імпортний, тож ціни залежать від глобальних ринків. Світові ціни на рис впали до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси та високий врожай в Азії обмежують зростання цін в цьому році", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, очікується, що експорт рису з Індії цього року зросте на 25% до рекордного рівня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, серед лідерів стрімкого дорожчання в Україні - молочні продукти. Зокрема, помітно подорожчало вершкове масло, середня вартість якого зросла більш як на 50 гривень.

Також в Україні продовжують зростати роздрібні ціни на олію. Активне здорожчання почалося ще на початку року.

Крім того, ціни на окремі сорти сала сягнули історичного максимуму. У середньому у травні ціна сала становить 238,50 гривень, в той час як минулого місяця 1 кілограм цього продукту можна було купити за 236,77 гривень.

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