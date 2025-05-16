РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиці

Українська делегація спокійно реагувала на позицію Росії, розповів Георгій Тихий.

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Росія висунула неприйнятні вимоги на переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, МЗС Туреччини

Ключові тези Тихого:

Росія висунула низку неприйнятних для України вимог

Українська делегація зберегла тверду позицію на переговорах

Незважаючи на розбіжності, сторонам вдалося домовитися про обмін "тисяча на тисячу"

Під час переговорів 16 травня у Стамбулі російська делегація висунула низку вимог, які для України є неприпустимими. Водночас Україна зберегла свою позицію. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Суспільне.

"Я знаю, що це дуже цікаво для багатьох репортерів, але я не можу, звісно, по суті відповісти, тому що це буде некоректно з дипломатичної точки зору. Я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприпустимими для української делегації", - зазначив він. відео дня

За його словами, українська делегація спокійно сприйняла позицію росіян. Водночас Україна зберегла тверду і послідовну позицію, наполягала на власних принципах і повертала дискусію до ключових питань, які є надважливими для країни.

"Те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин", - підкреслив Тихий.

Речник МЗС зауважив, що це є безпосереднім досягненням роботи української делегації.

"Я думаю, ми маємо подякувати за це тих людей, які щойно виступили перед вами, тому що це дійсно важливий результат для України", - додав він.

Дивіться коментар Георгія Тихого щодо вимог РФ:

Тихий - про вимоги росіян на переговорах / Фото: скріншот

Вимоги РФ на переговорах - новини за темою

Як повідомляв Главред, 16 травня українські та російські чиновники провели перші за три роки прямі переговори в Стамбулі, однак Росія висунула нереалістичні вимоги, включно з виведенням українських військ з її ж територій.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, РФ вимагала виведення ЗСУ з усіх областей, які вона оголосила "своїми", і погрожувала анексією Сумської області. Водночас росіяни відмовилися від запропонованого 30-денного перемир’я.

Міністр оборони Рустем Умєров підсумував переговори з РФ у Стамбулі 16 травня. Обговорювали припинення вогню, обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 та можливу зустріч лідерів. Україна вже працює над деталями обміну й знає дату, але поки її не розголошує.

Крім цього, голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія готова воювати скільки потрібно, нагадавши про 21-річну війну зі Швецією. Він додав, що РФ погодиться на припинення вогню лише за умови виведення українських військ із чотирьох регіонів, які не повністю окуповані. Також росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко назвав ці погрози традиційною російською тактикою, що часто не відповідає реальним можливостям.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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