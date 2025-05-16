Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиці

Руслана Заклінська
16 травня 2025, 20:13
719
Українська делегація спокійно реагувала на позицію Росії, розповів Георгій Тихий.
РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиці
Росія висунула неприйнятні вимоги на переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, МЗС Туреччини

Ключові тези Тихого:

  • Росія висунула низку неприйнятних для України вимог
  • Українська делегація зберегла тверду позицію на переговорах
  • Незважаючи на розбіжності, сторонам вдалося домовитися про обмін "тисяча на тисячу"

Під час переговорів 16 травня у Стамбулі російська делегація висунула низку вимог, які для України є неприпустимими. Водночас Україна зберегла свою позицію. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Суспільне.

"Я знаю, що це дуже цікаво для багатьох репортерів, але я не можу, звісно, по суті відповісти, тому що це буде некоректно з дипломатичної точки зору. Я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприпустимими для української делегації", - зазначив він.

відео дня

За його словами, українська делегація спокійно сприйняла позицію росіян. Водночас Україна зберегла тверду і послідовну позицію, наполягала на власних принципах і повертала дискусію до ключових питань, які є надважливими для країни.

"Те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин", - підкреслив Тихий.

Речник МЗС зауважив, що це є безпосереднім досягненням роботи української делегації.

"Я думаю, ми маємо подякувати за це тих людей, які щойно виступили перед вами, тому що це дійсно важливий результат для України", - додав він.

Дивіться коментар Георгія Тихого щодо вимог РФ:

РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиці
Тихий - про вимоги росіян на переговорах / Фото: скріншот

Вимоги РФ на переговорах - новини за темою

Як повідомляв Главред, 16 травня українські та російські чиновники провели перші за три роки прямі переговори в Стамбулі, однак Росія висунула нереалістичні вимоги, включно з виведенням українських військ з її ж територій.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, РФ вимагала виведення ЗСУ з усіх областей, які вона оголосила "своїми", і погрожувала анексією Сумської області. Водночас росіяни відмовилися від запропонованого 30-денного перемир’я.

Міністр оборони Рустем Умєров підсумував переговори з РФ у Стамбулі 16 травня. Обговорювали припинення вогню, обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 та можливу зустріч лідерів. Україна вже працює над деталями обміну й знає дату, але поки її не розголошує.

Крім цього, голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія готова воювати скільки потрібно, нагадавши про 21-річну війну зі Швецією. Він додав, що РФ погодиться на припинення вогню лише за умови виведення українських військ із чотирьох регіонів, які не повністю окуповані. Також росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко назвав ці погрози традиційною російською тактикою, що часто не відповідає реальним можливостям.

Читайте також:

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні МЗС України війна Росії та України мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори України та РФ зайшли в "безвихідь", але втрутилась Туреччина - CNN

Переговори України та РФ зайшли в "безвихідь", але втрутилась Туреччина - CNN

21:21Війна
ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі: ЗМІ дізналися деталі

ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі: ЗМІ дізналися деталі

20:18Політика
РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиці

РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиці

20:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилки

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилки

Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

Останні новини

21:21

Переговори України та РФ зайшли в "безвихідь", але втрутилась Туреччина - CNN

21:08

Не відкривається люк і повен барабан: дієві поради від майстра, як злити водуВідео

21:04

Вже на 13% дешевше: в Україні "обвалились" ціни на популярну крупу

20:55

Я кажу "так": Олександра Кучеренко поділилася дивовижною новиною

20:18

ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі: ЗМІ дізналися деталі

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – ЗагороднійВійна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній
20:13

РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиціВідео

20:07

"Янукович приїде": відомий співак публічно послав втікача Потапа

19:41

"Повна окупація": армія РФ може "посунути" на нові українські міста

19:40

Пенсії перерахують працюючим пенсіонерам: хто має право та що для цього потрібно

Реклама
19:24

"Рахунки заблоковано": користувачам ПриватБанку надходять "листи щастя"

19:21

Може врятувати життя: 3 цифри, які повинен знати кожен перед поїздкою до Європи

19:13

А чоловіка не помітили: Катерина Усик влаштувала гучну вечірку в день народження

19:10

Підсумки переговорів у СтамбуліПогляд

18:50

Чи відбудеться нова зустріч між Україною та Росією: подробиці в матеріалі

18:47

"Європа може взяти РФ за горло": Загородній розповів про неочікуваний сценарій

18:40

Який вигляд має донька Цекало і сестри Віри Брежнєвої: уже 16 років

18:15

Вдвічі більше: в Україні планують підвищити оплату вчителям, названо дату

17:59

"Готові воювати вічно": в РФ пригрозили захопленням ще двох областей України

17:52

Переговори України та РФ у Стамбулі: про що домовились і чого вимагали росіяниВідео

17:46

Порошенко програв суд про розподіл майна з дружиною, обійти санкції не вдасться - ЗМІ

Реклама
17:42

Гривня різко послабила свої позиції: яким буде курс долара і євро 19 травня

17:42

Даніель Салем розповів, як проводить час з 10-річною донькою та ким вона мріє стати

17:42

"Ми маємо посилювати тиск": у ЄС заявили про підготовку нових санкцій проти РФ

17:09

Зеленський поговорив із Трампом: що обговорили лідери країн

17:07

"Здійсни мрію": Боксер Данило Лозан провів тренування для дітей Героїв новини компанії

17:03

"Він не погодився ні на що": Зеленський звернувся до Путіна після переговорів

16:49

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає найдоступніша риба

16:47

Великий обмін та припинення вогню: Умєров озвучив нові деталі переговорів з РФВідео

16:13

Трамп планує "вирішити питання" з Путіним по телефону: про що говоритимуть

16:00

Нездійсненні вимоги та погрози: чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі

15:55

Путін зробив помилку з переговорами: генсек НАТО виступив з гучною заявою

15:49

Ціна зросла на 52 гривні: популярний молочний продукт б'є усі рекорди

15:45

Аукціон 68 "Українське колекційне мистецтво" новини компанії

15:23

Вражає бронетехніку і летить на десятки км: Україна створила новий дрон

15:20

Питання зустрічі Зеленського з Путіним піднімуть у Стамбулі: деталі від Reuters

15:14

Спецдозволи на користування надрами: чому IDS Ukraine може зупинити виробництво? PR

15:08

З'явився новий прогноз на переможця Євробачення 2025: Україна в лідерах

14:47

І Кейт, і Меган ридали перед королівським весіллям: чому вони посварилися

14:36

Protech Solutions забезпечила швидке постачання та встановлення ультразвукової системи для Охматдиту після обстрілу

14:29

Спроби РФ прив'язати переговори в Стамбулі до 2022 року не спрацюють - Єрмак

Реклама
14:25

РФ "вигнала" США з переговорів у Стамбулі, українська сторона обурена – ЗМІ

14:24

Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негодаВідео

14:15

Залишилось три тижні: на українців можуть накласти штрафи до 25 тисяч гривень

13:54

В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників із "найгарячіших" напрямків

13:54

Слава з "Неангелів" возз'єдналася з чоловіком Камінським

13:47

Тренери назвали найважливішу вправу для людей 60+ без відвідування спортзалу

13:40

Поки тривають переговори, РФ вдарила балістикою по одній з областей України: деталі

13:39

"Все, бувай": Олена Зеленська розповіла про важку розмову з чоловіком

13:19

Дощі й похолодання накриють Україну: стала відома погода у вихідні

13:17

Трамп анонсував переговори з Путіним і назвав імовірні терміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти