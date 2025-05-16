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"Повна окупація": армія РФ може "посунути" на нові українські міста

Марія Николишин
16 травня 2025, 19:41
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Окупанти готуються до активних наступів на фронті влітку.
'Повна окупація': армія РФ може 'посунути' на нові українські міста
Літній наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви аналітика:

  • Влітку бої можуть посилитись на кількох напрямках фронту
  • Для росіян вкрай важливо повністю окупувати Донеччину
  • Можливо, активізація боїв також буде на Чернігівщині

Влітку війна країни-агресора Росії проти України, скоріш за все, продовжиться, а на окремих напрямках посилиться. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua.

"Війна влітку буде такою: активне застосування ворогом мопедів, мотоциклів та неброньованої пристосованої автомобільної техніки, активне застосування дронів, артилерії. Продовжаться ворожі ракетно-дронові атаки з метою знищення нашого економічного потенціалу. Думаю, що саме на всьому цьому будуть сконцентровані зусилля ворога", - наголосив він.

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За його словами, для ворога вкрай важливо повністю окупувати Донеччину.

"Відповідно, гарячими будуть Костянтинівський, Слов’янсько-Краматорський напрямки, Лиманський, Часів Яр, Торецьк. Можливо, ворог буде сунути або навіть зайде на територію Дніпропетровської області, але це тактичні епізоди, які на загальну картину впливати не будуть", - додав Селезньов.

Аналітик також зауважив, що, ймовірно, ворог буде наступати на Сумщину.

"Тими силами, які він зараз залучає, ворог буде сунути на Сумщину, можливо, якась активізація буде на Чернігівщині. На території Харківщини бої навряд чи будуть вщухати", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, американський Інститут вивчення війни заявив, що нещодавно українські сили просунулися в районі Торецька Донецької області. Підрозділи ЗСУ досягли просування на північ від міста.

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що Росія накопичує свої сили і вже фактично розпочала літній наступ. На його думку, найближчим часом перемир'я не буде.

Командувач тактичної групи "Вугледар" Сергій Наєв повідомив, що Сили оборони України покращили своє тактичне положення в Донецькій області одразу на трьох напрямках.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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