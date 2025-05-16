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"Плюнув в обличчя і розмазав": експерт розповів, чому Путін не поїхав на переговори

Руслана Заклінська
16 травня 2025, 22:59
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Путін проігнорував ультиматум Європи про припинення вогню, показавши, що Захід слабкий і не готовий до рішучих дій, зазначив Тарас Загорродній.
'Плюнув в обличчя і розмазав': експерт розповів, чому Путін не поїхав на переговори
Путін продемонстрував зневагу, відмовившись їхати на переговори до Стамбула / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Загороднього:

  • Відмова Путіна приїхати до Стамбула — це демонстративна зневага до Заходу
  • Україна не має чекати дій Путіна, а повинна змушувати його діяти вигідно для себе
  • "Пекельні санкції" Трамп може ввести самостійно

Відмова лідер РФ Володимира Путіна особисто брати участь у переговорах у Стамбулі та рішення надіслати делегацію другого ешелону — це не просто дипломатичний жест, а навмисна демонстрація зневаги. Таким чином Путін "плюнув в обличчя" США і Європі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Путін плюнув в обличчя США і Європі та розмазав. Європа висунула Путіну ультиматум про припинення вогню. А Путін, не приїхавши на зустріч і не погодившись на перемир'я, показав, що європейці – слабаки і не готові нічого робити. І Зеленський буде це педалювати, щоб змусити Європу показати свою силу", - сказав він.

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На думку Загороднього, президент США здатний на рішучі дії. Той факт, що Трамп публічно заявив, що Путін не приїхав до Стамбула, бо там не було його (Трампа - Главред), є частиною гри на власну аудиторію.

"Кожен діє так, як йому зручно. Трамп, коли сказав, що Путін не поїхав у Стамбул, оскільки там не було його, просто розмовляє зі своїм електоратом", - зазначив експерт.

Україна, як наголосив Загородній, не повинна гадати, як діятиме Путін, а має створювати для нього такі умови, за яких він буде змушений робити вигідні Україні кроки. Для цього потрібна блокада російських портів, посилення запиту на постачання озброєння та запровадження масштабних санкцій проти РФ.

"Причому "пекельні санкції" Трамп може запровадити одноосібно, тому нам потрібно натякати, що, якщо він цього не зробить, він буде тріскачкою і балаболом. Для нас головне, щоб Трамп діяв, зокрема, розширив постачання озброєння, а там нехай говорить що завгодно", - додав Загородній.

Переговори України та РФ у Туреччині - головне

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. Зустріч пройшла під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана і тривала менше двох годин.

Президент РФ Володимир Путін особисто не приїхав, делегації очолювали чиновники середньої ланки. Основними темами стали припинення вогню та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Як повідомляв Главред, Росія висунула неприйнятні для України умови — зокрема, вимогу виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, російська сторона натякала на можливість окупації Харківської і Сумської областей.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що перемовини триватимуть, у тому числі на рівні лідерів держав. Обидві сторони погодилися підготувати письмові пропозиції щодо умов припинення вогню.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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