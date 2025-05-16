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Чи відбудеться нова зустріч між Україною та Росією: подробиці в матеріалі

Руслан Іваненко
16 травня 2025, 18:50
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Сторони зійшлися на ключових позиціях і заявили про можливу готовність продовжити діалог найближчим часом.
Переговоры
Туреччина надалі сприятиме діалогу між сторонами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Читайте в матеріалі:

  • Що саме погодили Україна і Росія у Стамбулі
  • Які умови можуть призвести до припинення вогню
  • Яку роль у перемовинах відіграє Туреччина

Україна та Росія, ймовірно, погодилися на подальший раунд переговорів після зустрічі в Стамбулі. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Bengu Turk.

"Сьогодні був важливий день для миру у всьому світі. В результаті інтенсивних дипломатичних зусиль російська та українська делегації провели зустріч у Стамбулі за сприяння Туреччини", — зазначив Фідан.

відео дня

За його словами, сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри. Також вони планують передати одна одній письмові пропозиції щодо умов припинення вогню.

"Сторони також принципово домовилися зустрітися знову. Як Туреччина, ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб зробити можливим досягнення міцного миру між Росією та Україною", — додав глава МЗС Туреччини.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, у Стамбулі завершилися перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. РФ висунула нереалістичні вимоги, зокрема виведення українських військ з власних територій.

Також президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з Путіним, щойно це стане можливим. Коментуючи мирний процес щодо України під час візиту в ОАЕ, він натякнув, що світ може стати безпечнішим вже за 2–3 тижні.

Крім цього, радник Білого дому Себастьян Горка стверджує, що особиста зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже незабаром. За його словами домовленості з Росією — "питання часу". За його словами, зустріч лідерів є неминучою, але змусити Путіна до цього неможливо.

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Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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