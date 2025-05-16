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ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі: ЗМІ дізналися деталі

Сергій Кущ
16 травня 2025, 20:18
406
Євросоюз посилює тиск на Путіна.
ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі: ЗМІ дізналися деталі
ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Тиск на Путіна буде посилено
  • Євросоюз вдарить по російській економіці

ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ, який може передбачати зниження граничної ціни на російську нафту і розширення переліку санкційних кораблів її "тіньового флоту". Це сталося на тлі переговорів у Стамбулі.

Обмеження також можуть стосуватися банків третіх країн, які підтримують військові зусилля Москви. Новий пакет обмежень, запропонований президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, також передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік", йдеться в публікації Bloomberg.

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"Ми хочемо миру, і ми повинні посилити тиск на президента Путіна, поки він не буде готовий до миру. І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", - заявила вона журналістам у Тирані.

Нещодавно країни-члени ЄС підтримали 17-й пакет санкцій проти Росії, які переважно спрямовані на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів, а також на фізичних і юридичних осіб, які допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.

санкції
санкції / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - головні новини

Раніше повідомлялося про те, що Берлін висунув ультиматум Путіну. Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

Нагадаємо, раніше "коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України підготували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.

Як повідомляв Главред, лідери Франції та Великої Британії виступили з жорсткою заявою, пригрозивши Росії новими санкціями в разі відмови від дотримання припинення вогню.

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