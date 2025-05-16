Данія не зупиняється: Зеленський розповів про підсумки зустрічі з прем’єркою

Україна та Данія узгоджують кроки для скорішого постачання озброєння та зміцнення оборонної співпраці.

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Зеленський повідомив про нову підтримку від Данії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Читайте в матеріалі:

Що передбачає новий пакет допомоги від Данії

Які домовленості досягли під час зустрічі у Києві

Як Данія може вплинути на європейське майбутнє України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердила підготовку нового пакета військової допомоги для України під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це президент України повідомив у своєму Telegram.

"Хороша зустріч із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це", — зазначив Зеленський. відео дня

За його словами, також обговорювали переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США та європейськими партнерами.

"Маємо спільне бачення, що тиск на Росію важливий у разі її відмови від припинення вогню", — додав президент.

Крім того, сторони обговорили майбутнє головування Данії в Раді ЄС, яке розпочнеться в липні. Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку в питанні європейської інтеграції України.

Підтримка України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Крім того, Франція планує спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку самохідних артилерійських установок CAESAR, переданих Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу.

Водночас експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, чи піде Берлін на дозвіл бити ракетами Taurus по РФ. Він пояснив, що для використання Taurus потрібно одразу декілька важливих факторів.

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