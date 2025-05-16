Переговори України та РФ зайшли в 'безвихідь', але втрутилась Туреччина - CNN

У Туреччині вважають, що переговори Києва і Москви пройшли краще, ніж очікувалося.

https://glavred.net/war/peregovory-ukrainy-i-rf-zashli-v-tupik-no-vmeshalas-turciya-cnn-10665374.html Посилання скопійоване

Переговори України та РФ пройшли "позитивніше, ніж очікувалося" / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

Коротко:

Переговори пройшли більш позитивно, ніж очікувалося

РФ вимагала виведення ЗСУ з частини підконтрольних регіонів

Туреччина втрутилась у критичний момент і запропонувала обмін полоненими

Переговори між Україною та РФ у Стамбулі пройшли позитивніше, ніж очікувалося. Обидві сторони утримувалися від звинувачувальної риторики. Про це повідомив турецький чиновник CNN.

"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальної мови", - сказав турецький чиновник.

відео дня

Одним із ключових моментів переговорів стала вимога російської делегації, щоб українська армія вивела війська з кількох регіонів, які перебуваютть під її контролем. Росія вимагала визнати російськими Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Турецький чиновник стверджує, що це питання обговорювалося в контексті припинення вогню.

Коли переговори досягли, за словами політика, "моменту, який здавався безвихідним", турецька сторона запропонувала ідею обміну полоненими.

"У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб та солдатів", - розповів чиновник.

Також він зазначив, що здавалося, що російська команда була менш зацікавлена консультаціях, ніж українська. За його словами, це "дві сторони, які сідають за стіл переговорів, щоб обговорити різні речі". Водночас сам факт прибуття делегацій до Стамбула турецький чиновник розцінив як свідчення зацікавленості обох сторін у пошуку виходу з ситуації.

Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 травня у Стамбулі пройшли перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. Вони пройшли під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Володимир Путін особисто не приїхав, делегації були представлені чиновниками середньої ланки. Головними темами стали припинення вогню та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Росія висунула неприйнятні для України вимоги — виведення українських військ з 4 регіонів. Також представники РФ натякали на окупацію нових територій і погрожували Харкову та Сумам.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що обговорення триватимуть, зокрема на рівні лідерів. РФ і Україна погодилися підготувати письмові пропозиції щодо умов припинення вогню та домовилися про нову зустріч.

Читайте також:

Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред