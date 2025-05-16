"Трамп уже діє": експерт пояснив, як Путін поплатиться за відмову летіти до Туреччини

За його словами, Трамп може діяти ще жорсткіше.

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Путін, Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Як Трамп провчить російського диктатора

Чому Трамп кращий за Байдена для України

Президент США Дональд Трамп після "плювка" Путіна почне діяти жорсткіше щодо Росії та її лідера.

В інтерв'ю Главреду політичний та економічний експерт розповів Тарас Загородній, що російський диктатор почав розплачуватися за відмову від зустрічі із Зеленським.

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"Трамп уже діє: постачання американського озброєння є, дозвіл завдавати ударів по території Росії зберігається, ціна на нафту падає, Штати про щось домовляються з Іраном, через що ще більше впала ціна на нафту тощо. Взагалі, стратегія Трампа для нас більш прийнятна, ніж позиція Байдена, якому була цікава російська нафта і високі ціни на неї. Трампу це "по барабану", тому адміністрація Трампа нам нічого не говорить з приводу наших ударів по нафтовій інфраструктурі Росії", - зазначив експерт.

За його словами, Трамп може діяти ще жорсткіше, але його потрібно змушувати це робити.

"Ще раз підкреслюю, у нас є два козирі, які Україна може вже зараз задіяти: заблокувати аеропорти Росії і порти Новоросійська. Ми можемо сказати, що не гарантуємо безпеку суден, а якщо хтось вирішить перевірити наші слова - потопити танкер до чортової матері, тоді ніхто там точно пересуватися не буде", - заявив Загородній.

Також він нагадав, що Зеленський згадав, що Китай просив Україну не бити по Москві під час параду.

"Поясню для розуміння: одна ядерна держава, яка претендує на гегемонію, просить із повагою неядерну державу не сильно бешкетувати на території іншої ядерної держави, тому що Сі приїхав подивитися парад. Це говорить про те, що китайці реально оцінюють потенціал України, і Сі Цзіньпін вірить у ЗСУ", - підсумував експерт.

Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 травня в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною і Росією. Вони пройшли під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Володимир Путін особисто не приїхав, делегації були представлені чиновниками середньої ланки. Головними темами стали припинення вогню та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Росія висунула неприйнятні для України вимоги - виведення українських військ із 4 регіонів. Також представники РФ натякали на окупацію нових територій і погрожували Харкову та Сумам.

Міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що обговорення триватимуть, зокрема на рівні лідерів. РФ і Україна погодилися підготувати письмові пропозиції щодо умов припинення вогню і домовилися про нову зустріч.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

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