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Чи вдалося окупантам захопити Торське: командир ЗСУ "розкрив всі карти"

Марія Николишин
16 травня 2025, 22:02
595
Окупанти в Торському демонстративно помахали прапорами на камеру.
Чи вдалося окупантам захопити Торське: командир ЗСУ 'розкрив всі карти'
Ситуація в Торському / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Заяви пропагандистів про "захоплення" Торського не відповідають дійсності
  • Ворог намагається проникати в Торське малими групами

Заяви російських пропагандистів про "захоплення" Торського на Донеччині не відповідають дійсності. Про це заявив командир 63 окремої механізованої бригади Павло Юрчук.

За його словами, противник вже більше року у всіх своїх доповідях говорить, що Торське знаходиться під їхнім контролем.

відео дня

"Ну і от, напевно, десь в результаті якоїсь чергової перевірки стало зрозуміло, що вони обманюють своє керівництво", - заявив він.

Командир пояснив, що на відео, де російські військові бігають із прапорами, справді зафіксовано кількох окупантів, які змогли тимчасово проникнути в Торське. Вони демонстративно помахали прапорами на камеру дрона, ймовірно, щоб створити враження для свого командування, ніби село під контролем армії РФ.

"Як противник з'явився в Торському? Там все дуже просто, все дуже передбачувано. Ворог намагається проникати в Торське малими групами - по двоє людей у складі двох-трьох груп. Вони використовують спеціальні антитепловізійні плащі й пробують пройти між українськими бойовими порядками - просочитися, проповзти або просто на удачу", - зауважив Юрчук.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.

Прес-секретар Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин заявив, що у районі населеного пункту Дворічна на Харківщині останніми днями активність російських військ змістилася північніше, ближче до кордону. Противник намагався атакувати позиції української армії поблизу населених пунктів Строївка і Тополі, проте всі атаки були успішно відбиті українськими силами.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові звільнили лісовий масив "Берлін" у Харківській області. Контроль відновили над кількома квадратними кілометрами на північ від населеного пункту Липці. Бої за цю територію тривали близько півроку.

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63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Влітку воювала в Миколаївській області, брала участь у Херсонському контрнаступі. Взимку воювала у Бахмуті. З 2024 року тримала оборону на Лиманському напрямку у Серебрянському лісі.

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