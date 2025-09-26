Дональд Трамп тикнув пальцем у дружину в прямому ефірі: Меланія не стримала емоцій

Під час емоційної розмови Трамп зробив різкий жест у сторону дружини.

Емоційна розмова між лідером США та його дружиною не залишилася поза увагою ЗМІ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump/, скріншот з відео

Головне:

Дональд і Меланія Трамп емоційно розговорилися на борту літака

Камера зафіксувала, як Трамп тикнув пальцем у дружину

У Білому домі інцидент не коментують

Американського президента Дональда Трампа та Першу Леді США Меланію Трамп випадково зафіксували камери під час, ймовірно, сварки. Фрагмент емоційної розмови пари потрапив в ефір Marine One.

Як пише Daily Mail, інцидент ЗМІ зазняли на відео у середу, 24 вересня, коли пара поверталася з Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Що зафіксувала камера

Дональд Трамп сидів навпроти Меланії і в якийсь момент жінка різко помахала головою, ніби не погоджується з очільником США. Після цього вона почала емоційно жестикулювати, у відповідь на що Трамп різко вказав на неї пальцем.

Далі Меланія знову похитала головою і обоє продовжили розмову, при цьому активно махаючи руками. Відео закінчилося тим, що пара беземоційно вийшла з літака, після чого взялася за руки.

Дивіться відео розмови Дональда і Меланії:

Про що могли говорити Дональд і Меланія Трамп

Журналісти розійшлися у здогадках про те, чи була ця розмова просто емоційною, чи між подружжям таки стався конфлікт. Дехто навіть припускає, що Меланія "виховувала" Трампа. Однак офіційно наразі Білий дім не коментує інцидент попри те, що журналісти звернулися у резиденцію із відповідним запитом.

Що кумедно, Трамп раніше цього року дав кілька подружніх порад президенту Франції Еммануелю Макрону. Це сталося після того, як світ облетіли шокуючі кадри, на яких його дружина Бріжит штовхнула президента Франції в обличчя.

Президент США жартівливо порадив Макрону "переконатися, що двері залишаються зачиненими". Через деякий час, хоч між Меланією і Дональдом до штовханини не дійшло, та залишити емоційну розмову "за дверима" Трампу не вдалося.

Інцидент між Макроном і його дружиною - що відомо

Главред писав, що наприкінці травня цього року президента Франції Еммануеля Макрона привселюдно вдарила дружина. Це сталося, коли подружжя виходило з літака, прибувши до В'єтнаму.

Бріджит Макрон досить сильно вдарила чоловіка в обличчя руками, від чого він навіть похитнувся. Ця ситуація потрапила на відео, коли двері літака відчинилися, а подружжя цього не помітило.

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії.

