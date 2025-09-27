Бордо та айворі: Олена Зеленська та Меланія Трамп показалися в розкішних костюмах

Олена Зеленська вигуляла строгий костюм винного кольору на зустрічі з Меланією Трамп.

Олена Зеленська показалася на зустрічі з Меланією Трамп / Колаж Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Який вигляд мала Олена Зеленська

Якою деталлю здивувала Меланія Трамп

Перша леді України Олена Зеленська разом із президентом України Володимиром Зеленським провели зустріч з американським лідером Дональдом Трампом та його дружиною Мелодією Трамп.

Фото з'явилося в офіційному акаунті Володимира Зеленського в Instagram.

"Америка - з Україною, і ми це відчуваємо. Спасибі народу США, Президенту Дональду Трампу і першій леді Меланії Трамп за увагу до українців, до наших дітей, до наших людей. Ми разом - це означає, що життя буде захищене, а мир і безпека - ближче", - сказано під постом.

Олена Зеленська як завжди була елегантна. Вона одягла строгий костюм винного кольору, а до нього додала на кілька тонів світлішу блузу з бантом.

Меланія Трамп також була одягнена в строгий костюм кольору айворі. Вона була в розстебнутому піджаку, з якого виднілася бежева сувора блузка, а також штани з низькою посадкою.

Цікаво, що Меланія вже була в цьому костюмі на зустрічі із Зеленською напередодні. Також звертає на себе увагу манікюр Меланії Трамп - довгі нігті квадратної форми, які помітні та пофарбовані у світлий відтінок.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

