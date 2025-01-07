Максим Галкін переспівав Степана Гігу і зізнався, хто вчить його української

Галкін українською мовою розповів, що спеціально бере уроки солов'їної.

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Максим Галкін заговорив і заспівав українською мовою - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

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Галкін на концерті розповів, що бере уроки української мови

Комік заспівав відомий хіт Степана Гіги українською

Російський комік Максим Галкін у перші дні повномасштабної війни в Україні покинув разом із сім'єю країну-окупанта. Відтоді артист не відмовився від своєї антивоєнної позиції. Навпаки: критика кривавої кремлівської влади та пропагандистів стала невід'ємною частиною концертної програми гумориста.

Нерідко в публічному просторі Галкін висловлює свої симпатії до України та українського народу. Приміром, нещодавно Мережею розійшовся ролик з його концерту, де артист українською мовою розповідає, що працює з репетитором-українкою над вдосконаленням своїх навичок.

"Зараз хочу оновити, освіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з учителькою з України, з носійкою української мови", - розповів він.

Також на відео потрапило, як Максим Галкін зі сцени виконує пісню українською мовою. До свого репертуару він включив хіт Степана Гіги "Цей сон".

Дивіться відео, як Максим Галкін розмовляє і співає українською мовою:

Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред озвучив, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.

Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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