Україна знову опустилася в рейтингу Євробачення: яке місце посідає LELEKA

Вже незабаром в Австрії відбудеться Євробачення-2026. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а ім'я нового переможця конкурсу Україна дізнається вже 16 травня.
Однак цього разу Україна опустилася в прогнозах букмекерів вже зараз з 9-го на 10-те місце на eurovisionworld.com.
Тепер Україну випередила Італія та її представник Sal Da Vinci з піснею "Per Sempre Sì". Трійку лідерів продовжують очолювати Фінляндія, Данія та Франція. Уже кілька тижнів поспіль саме ці країни утримують перші позиції.
Зазначимо, що ще два тижні тому Україна була на 8 місці, а тепер замикає першу десятку.
У першій десятці, як і раніше: Ізраїль, Австралія, Греція, Румунія та Швеція.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що представником України на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення 2026" у Відні буде соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
