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Джеймс Хетфілд написав легендарний хіт Metallica у 22 роки: історія "Master of Puppets"

Віталій Кірсанов
11 вересня 2026, 18:26
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Композиція "Master of Puppets" триває понад 8,5 хвилини та поєднує фірмові стрімкі рифи Хетфілда з масштабною інструментальною частиною.
Джеймс Хетфілд написав легендарний хіт Metallica у віці 22 років
Джеймс Хетфілд створив легендарний хіт Metallica у 22 роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/metallica

Коротко:

  • "Master of Puppets" вважається однією з найскладніших композицій Metallica
  • "Master of Puppets" неодноразово потрапляла до списків найкращих метал-композицій в історії

Коли Metallica працювала над легендарною композицією "Master of Puppets" та однойменним третім студійним альбомом, фронтмену гурту Джеймсу Хетфілду було всього 22 роки. Робота над матеріалом розпочалася у другій половині 1985 року. Про це повідомляє Antyradio.pl.

Композиція "Master of Puppets" триває понад 8,5 хвилини й поєднує фірмові стрімкі рифи Хетфілда з масштабною інструментальною частиною. Майже через чотири десятиліття після виходу пісня, як і раніше, вважається однією з головних робіт Metallica, регулярно з’являється в рейтингах найкращих метал-композицій і звучить на концертах гурту.

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Робота над новим матеріалом розпочалася в середині 1985 року. Основними авторами пісень були Джеймс Хетфілд і Ларс Ульріх, які розробляли музичні ідеї під час репетицій у гаражі в Ель-Серріто, штат Каліфорнія. Пізніше до роботи приєдналися Кліфф Бертон і Кірк Хемметт.

Процес створення пісень переважно починався з гітарних рифів. Музиканти збирали їх, міняли місцями та поєднували, доки не формувалася повноцінна структура композиції. Після цього визначалися тема та назва, а Хетфілд займався написанням тексту.

Запис альбому відбувався на студії Sweet Silence у Копенгагені з жовтня по грудень 1985 року. Продюсером виступив Флеммінг Расмуссен. Metallica приділяла матеріалу велику увагу, ретельно опрацьовуючи кожну деталь, тому робота над платівкою зайняла більше часу.

За словами Хетфілда, у "Master of Puppets" йдеться про людину, яка поступово втрачає контроль над власним життям, оскільки наркотик починає керувати нею. Саму назву композиції можна перекласти як "Ляльковод". Залежний у цій історії перетворюється на маріонетку речовини, яка поступово отримує над ним повну владу.

Тема контролю та підпорядкування проходить через весь альбом. У своїх композиціях музиканти порушують проблеми зловживання владою, гноблення, залежності та безсилля людини перед обставинами.

"Master of Puppets" вважається однією з найскладніших композицій Metallica. Її основа - кілька гітарних рифів, стрімкий ритм і тривала інструментальна частина. Одним із характерних елементів пісні став інтенсивний даунпікінг - техніка гри на гітарі, при якій струни атакуються переважно рухом медіатора вниз.

Після другого приспіву композиція переходить у спокійніший фрагмент із чистим звучанням гітари та мелодійним соло Хетфілда. Потім темп знову зростає, а пісня завершується віртуозним соло Кірка Хеммета.

"Master of Puppets" вийшла 3 березня 1986 року і стала другою композицією однойменного альбому. Пізніше, 2 липня того ж року, пісню випустили окремим синглом. Вперше Metallica виконала її ще до виходу альбому - 31 грудня 1985 року на концерті в Сан-Франциско.

Згодом композиція стала однією з найбільш впізнаваних у репертуарі гурту та перетворилася на пісню Metallica, яку найчастіше виконують на концертах.

"Master of Puppets" неодноразово потрапляла до списків найкращих метал-композицій в історії. VH1 включив її до трійки найкращих хеві-метал-пісень усіх часів. У 2023 році Rolling Stone поставив композицію на друге місце в рейтингу 100 найкращих хеві-метал-пісень, а Metal Hammer раніше називав її найкращою піснею Metallica.

Новий виток популярності композиція отримала через десятиліття після виходу. У 2022 році "Master of Puppets" прозвучала у фіналі четвертого сезону серіалу "Дуже дивні справи". Персонаж Едді Менсон, якого зіграв Джозеф Квінн, виконав пісню на гітарі.

Після виходу фінального епізоду серіалу хіт знову з’явився в музичних чартах, зокрема у США та Великій Британії.

Сам альбом "Master of Puppets" сьогодні вважається однією з найзначущіших і найвпливовіших робіт в історії метал-музики. Платівка зміцнила позиції Metallica та відіграла важливу роль у популяризації американського треш-металу. У 2015 році альбом став першим метал-записом, включеним до Національного реєстру звукозаписів Бібліотеки Конгресу США.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Metallica

Metallica - легендарний американський метал-гурт, заснований у 1981 році в Лос-Анджелесі.

Групу заснували барабанщик Ларс Ульріх та вокаліст/ритм-гітарист Джеймс Хетфілд. Вони ж є головними авторами пісень.

Поточний склад: Джеймс Хетфілд, Ларс Ульріх, Кірк Хемметт (соло-гітара) та Роберт Трухільо (бас-гітара).

Найкультовіші пісні: "Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "Master of Puppets", "One", "The Unforgiven", "Fade to Black".

Гурт продав понад 120 мільйонів альбомів по всьому світу, завоював безліч премій "Греммі" та справив колосальний вплив на розвиток жанрів треш-метал (thrash metal) і хеві-метал (heavy metal). Разом із гуртами Slayer, Megadeth та Anthrax вони складають "Велику четвірку" творців треш-металу.

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