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Кум Каменських жорстко пройшовся по Потапу: "Виникають серйозні питання"

Христина Трохимчук
3 липня 2026, 14:12
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Геннадій Вітер висловився щодо позиції Потапа.
Потап і Настя повернуться на сцену
Потап і Настя Каменських відновлюють дует / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських, Потап

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Геннадій Вітер допускає повернення Насті Каменських
  • Що кум Каменських думає про Потапа

Український співак Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, відверто висловив свою позицію щодо Потапа. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" він заявив, що не чекає на повернення артиста в український шоу-бізнес.

Вітер вважає, що мовне питання стало важливим вододілом, особливо в умовах війни. Співак дивується, чому українські артисти за кордоном виконують пісні та спілкуються російською мовою. Таким чином Геннадій натякнув на Потапа та Настю, які нещодавно вирішили повернути на сцену російськомовний репертуар дуету.

відео дня
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських - позиція / фото: instagram.com, Потап

"Ми живемо в стані війни. Я вважаю, що мова - це вагомий важіль, який потрібно використовувати й демонструвати іншим державам. Коли наші артисти їдуть за кордон і співають російською, у мене виникають дуже серйозні запитання", - заявив співак.

Незважаючи на минулі помилки, Геннадій не виключає повернення Каменських в український шоу-бізнес і навіть допускає її виступ на "Музичній платформі". А ось ставлення до Потапа у співака далеко не позитивне через його позицію.

Геннадій Вітер - кум Насті Каменських
Геннадій Вітер - кум Насті Каменських / скрін з відео

"Я дуже люблю Настю, це моя родичка, я цього ніколи не приховую. Я готовий, щоб вона виступила сольно, бо є хіт, який мені подобається. А Потап - точно ні. Для мене він "червоний прапорець", бо не висловлює свою позицію", - висловився Вітер.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських, інфографіка / Главред

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Також Тала Калатай показала зруйнований будинок своєї матері, який постраждав під час чергової російської атаки, і поділилася історією моторошної трагедії своїх сусідів. Знаменитість додала, що в момент обстрілу її мама перебувала в підвалі й опинилася під завалами.

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Про персону: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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