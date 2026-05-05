"Попрощався назавжди": Потап залишив останнє послання Насті Каменських

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, опублікував в Instagram звернення до Насті Каменських. Зовсім недавно пара оголосила, що їхній спільний шлях завершився.
Потап виклав милу фотографію Насті під час чергової подорожі. Співачка була зручно одягнена і з рюкзаком на плечах. Вона обернулася, щоб посміхнутися в камеру.
У той час як Каменських у своїх публічних заявах підкреслювала, що в її житті починається новий розділ, Потап вирішив повернутися в минуле і згадав про їхнє весілля. Артист згадав пісню, яку написав для їхнього одруження.
"Настя Константа. Знаю, побачимося. Будь щаслива", — написав репер.
Таким чином Потап все ж натякнув на свої почуття до Каменських. Саме у весільній пісні він обіцяв, що його кохання до Насті буде вічним.
"Я люблю тебе більше за всіх на цьому світі, у нас будуть красиві, милі діти. Моя любов — це константа. Вона незмінна", — зізнавався артист.
Шанувальники, які все ще не могли повірити в розлучення пари, продовжили обговорювати їхній розрив у коментарях. Поки хтось подумав, що Потап таким чином прощався з коханою, інші все ще сумніваються в реальності розставання зіркової пари.
"Наче попрощався назавжди"
"Таку даму ви втратили"
"До останнього думала, що це жарт. Ех, хлопці…"
Раніше Главред повідомляв, що оточення Ані Лорак, яка залишилася в РФ, серйозно стурбоване її психічним станом. Колишні колеги та давні знайомі відзначають, що артистка виглядає пригніченою, поводиться відсторонено і остаточно втратила колишню енергію.
Також блогерка Даша Квіткова привідкрила завісу таємниці над весіллям з Володимиром Бражком і заявила, що підготовка йде повним ходом. Незважаючи на публічний статус пари, свято буде приватним — закохані вирішили не ділитися кадрами з церемонії в інтернеті.
Про особу: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я — Потап) — український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
