"Попрощався назавжди": Потап залишив останнє послання Насті Каменських

Потап і Настя — розлучення

Потап публічно звернувся до Насті Каменських

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, опублікував в Instagram звернення до Насті Каменських. Зовсім недавно пара оголосила, що їхній спільний шлях завершився.

Потап виклав милу фотографію Насті під час чергової подорожі. Співачка була зручно одягнена і з рюкзаком на плечах. Вона обернулася, щоб посміхнутися в камеру.

У той час як Каменських у своїх публічних заявах підкреслювала, що в її житті починається новий розділ, Потап вирішив повернутися в минуле і згадав про їхнє весілля. Артист згадав пісню, яку написав для їхнього одруження.

"Настя Константа. Знаю, побачимося. Будь щаслива", — написав репер.

Таким чином Потап все ж натякнув на свої почуття до Каменських. Саме у весільній пісні він обіцяв, що його кохання до Насті буде вічним.

"Я люблю тебе більше за всіх на цьому світі, у нас будуть красиві, милі діти. Моя любов — це константа. Вона незмінна", — зізнавався артист.

Шанувальники, які все ще не могли повірити в розлучення пари, продовжили обговорювати їхній розрив у коментарях. Поки хтось подумав, що Потап таким чином прощався з коханою, інші все ще сумніваються в реальності розставання зіркової пари.

"Наче попрощався назавжди"

"Таку даму ви втратили"

"До останнього думала, що це жарт. Ех, хлопці…"

Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я — Потап) — український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

