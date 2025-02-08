Хто представить Україну на Євробаченні-2025 - результати голосування

Уже відомо, хто вирушить на Євробачення 2025 у місто Базель.

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Переможці Нацвідбору на Євробачення 2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

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Гурт Ziferblat переміг у голосуванні

Як проголосували журі та глядачі

Українці віддали голоси за свого фаворита в Нацвідборі на Євробачення 2025 і вже відомі результати голосування глядачів та бали журі.

На Євробачення 2025 до Швейцарії вирушить гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

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Зазначимо, гурт Ziferblat отримав 19 балів, із них 10 поставили журі та 9 глядачі.

Зазначимо, друге місце у Нацвідборі посів гурт MOLODI, а третє співачка Маша Кодратенко.

"Після повномасштабної війни дуже багато що змінилося. Те, що робить Суспільне для всіх нас, те, що роблять журі, глядачі. Ми розвиваємо українську культуру. Ми мали момент у 2014 році, коли був ренесанс української музики. Не все тоді склалося. Деякі групи, які я любив, 5 Вимір, Tik Tu, вони не отримали визнання, яке мали. Зараз у нас ренесанс номер 2, і ми не маємо втратити цей шанс. Дякую вам усім за це", - сказав соліст гурту.

Євробачення-2025 - останні новини за темою

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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