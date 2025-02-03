Національний відбір-2025 на Євробачення: усі подробиці про фінал конкурсу

У 2025 році єврофанів на Нацвідборі очікує абсолютно особливий концерт.

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Національний відбір-2025 дивитися - всі виступи, час і дата конкурсу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, скріншот YouTube

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Де і коли дивитися Нацвідбір-2025 на Євробачення

У якому порядку виступлять конкурсанти

Хто став журі та ведучими конкурсу

Як букмекери розподіляють шанси учасників на перемогу в Нацвідборі

Національний відбір - конкурс, за результатами якого авторитетне журі та телеглядачі визначають артиста та композицію, які звучатимуть від імені України на Євробаченні. Відбір відбувається в прямому ефірі.

У режимі реального часу 10 конкурсантів, які пройшли до фіналу Нацвідбору-2025, змагатимуться в музичній майстерності. Примітно, що не тільки талант, а й артистизм, якість аранжування, костюмів, вміння триматися на сцені впливають на те, хто стане переможцем Національного відбору. Главред розкриє всі подробиці майбутнього Національного відбору на Євробачення-2025.

Де, коли і о котрій годині дивитися Нацвідбір Євробачення-2025

Національний відбір на Євробачення-2025 відбудеться в суботу, 8 лютого, у форматі концерту. Крім конкурсантів на сцену вийдуть також артисти, які раніше представляли Україну на конкурсі.

Трансляція розпочнеться о 18:00. Її відкриє передшоу про те, як проводилася підготовка до Національного відбору. О 18:30 розпочнеться концерт, за результатами якого і визначиться переможець.

Прямий ефір Нацвідбору-2025 можна буде подивитися на кількох зручних платформах:

Також аудіотрансляція Нацвідбору-2025 відбудеться в прямому ефірі Радіо Промінь.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Порядок виступів Національного відбору: усі пісні фіналістів Національного відбору-2025

1. Влад Шериф - "Wind of change"

2. Абіє - "Дім"

3. Molodi - " my sea "

4. Future Culture - "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"

6. Khayat - "Honor"

7. Fiїnka - "Культура"

8. Krylata - "Stay True"

9. Ziferblat - " Bird of Pray "

10. ДК Енергетик - "Сіль"

Хто буде ведучими Національного відбору у 2025 році

Український комік Василь Байдак 2024 року дебютував як ведучий Нацвідбору. Його робота на сцені була високо оцінена єврофанами та організаторами, у зв'язку з чим 2025 року він став одним із трійки ведучих Національного відбору. Компанію йому складуть Маша Єфросиніна (яка вже працювала на конкурсі в 2005 і 2022 році) і "голос українського Євробачення" Тімур Мірошниченко - він на Нацвідборах із 2022 року.

Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак - ведучі Нацвідбору-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

Список журі Нацвідбору-2025

Уже всьоме до складу журі, яке визначає переможця Національного відбору, у 2025 році увійде Джамала - співачка та переможниця Євробачення-2016. Повернеться як справедливий суддя конкурсу лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець. Також у 2025 році відбудеться дебют Катерини Павленко (5 місце на Євробаченні-2021) як журі Нацвідбору.

Переможець Національного відбору визначиться шляхом голосування глядачів та оцінок журі. Єврофани зможуть віддати свої голоси за улюбленого учасника в застосунку Дія або за допомогою SMS.

Журі Нацвідбору 2025 року - Джамала, Катерина Павленко, Сергій Танчинець / instagram.com/suspilne.eurovision

Національний відбір на Євробачення-2025 - прогноз букмекерів

За п'ять днів до початку Національного відбору на Євробачення-2025 Маша Кондратенко продовжує утримувати лідируючу позицію. Букмекери, виходячи з голосування майже семи тисяч єврофанів, оцінюють її шанси на перемогу в міцні 37%.

Друге місце, гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray", відстає від Кондратенко майже вдвічі - за них на неофіційному голосуванні віддали 20 відсотків голосів. 12% належить співаку Khayat. Також до топ-5 потенційних переможців входять Fiїnka (10%), Абіє та Molodi (ділять п'яте місце - по 6%).

Хто переможе на Нацвідборі-2025 - прогноз букмекерів / eurovisionworld.com

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