Національний відбір-2025 на Євробачення: усі подробиці про фінал конкурсу

Читайте більше:
- Де і коли дивитися Нацвідбір-2025 на Євробачення
- У якому порядку виступлять конкурсанти
- Хто став журі та ведучими конкурсу
- Як букмекери розподіляють шанси учасників на перемогу в Нацвідборі
Національний відбір - конкурс, за результатами якого авторитетне журі та телеглядачі визначають артиста та композицію, які звучатимуть від імені України на Євробаченні. Відбір відбувається в прямому ефірі.
У режимі реального часу 10 конкурсантів, які пройшли до фіналу Нацвідбору-2025, змагатимуться в музичній майстерності. Примітно, що не тільки талант, а й артистизм, якість аранжування, костюмів, вміння триматися на сцені впливають на те, хто стане переможцем Національного відбору. Главред розкриє всі подробиці майбутнього Національного відбору на Євробачення-2025.
Де, коли і о котрій годині дивитися Нацвідбір Євробачення-2025
Національний відбір на Євробачення-2025 відбудеться в суботу, 8 лютого, у форматі концерту. Крім конкурсантів на сцену вийдуть також артисти, які раніше представляли Україну на конкурсі.
Трансляція розпочнеться о 18:00. Її відкриє передшоу про те, як проводилася підготовка до Національного відбору. О 18:30 розпочнеться концерт, за результатами якого і визначиться переможець.
Прямий ефір Нацвідбору-2025 можна буде подивитися на кількох зручних платформах:
- Телеканал і сайт Суспільне Культура
- YouTube-канал Євробачення Україна
- Facebook-сторінки Суспільного та Євробачення Україна
- Сайт Євробачення
- Застосунок Дія.
Також аудіотрансляція Нацвідбору-2025 відбудеться в прямому ефірі Радіо Промінь.
Порядок виступів Національного відбору: усі пісні фіналістів Національного відбору-2025
1. Влад Шериф - "Wind of change"
2. Абіє - "Дім"
3. Molodi - "my sea"
4. Future Culture - "Waste My Time"
5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"
6. Khayat - "Honor"
7. Fiїnka - "Культура"
8. Krylata - "Stay True"
9. Ziferblat - "Bird of Pray"
10. ДК Енергетик - "Сіль"
Хто буде ведучими Національного відбору у 2025 році
Український комік Василь Байдак 2024 року дебютував як ведучий Нацвідбору. Його робота на сцені була високо оцінена єврофанами та організаторами, у зв'язку з чим 2025 року він став одним із трійки ведучих Національного відбору. Компанію йому складуть Маша Єфросиніна (яка вже працювала на конкурсі в 2005 і 2022 році) і "голос українського Євробачення" Тімур Мірошниченко - він на Нацвідборах із 2022 року.
Список журі Нацвідбору-2025
Уже всьоме до складу журі, яке визначає переможця Національного відбору, у 2025 році увійде Джамала - співачка та переможниця Євробачення-2016. Повернеться як справедливий суддя конкурсу лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець. Також у 2025 році відбудеться дебют Катерини Павленко (5 місце на Євробаченні-2021) як журі Нацвідбору.
Переможець Національного відбору визначиться шляхом голосування глядачів та оцінок журі. Єврофани зможуть віддати свої голоси за улюбленого учасника в застосунку Дія або за допомогою SMS.
Національний відбір на Євробачення-2025 - прогноз букмекерів
За п'ять днів до початку Національного відбору на Євробачення-2025 Маша Кондратенко продовжує утримувати лідируючу позицію. Букмекери, виходячи з голосування майже семи тисяч єврофанів, оцінюють її шанси на перемогу в міцні 37%.
Друге місце, гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray", відстає від Кондратенко майже вдвічі - за них на неофіційному голосуванні віддали 20 відсотків голосів. 12% належить співаку Khayat. Також до топ-5 потенційних переможців входять Fiїnka (10%), Абіє та Molodi (ділять п'яте місце - по 6%).
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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