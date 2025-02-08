Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2025: фінальний прогноз букмекерів

У рейтингу утворився безумовний лідер, але голосування в прямому ефірі Національного відбору часом приносять несподівані сюрпризи.

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Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 - прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

За кілька годин до початку Нацвідбору на Євробачення букмекери визначили потенційного переможця

Ним став конкурсант, який тримається у фаворитах уже кілька тижнів

За лічені години єврофани по всьому світу дізнаються, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Сьогодні на глядачів очікує свято музики, Національний відбір, з якого почнеться відлік шляху нашої країни на міжнародному музичному конкурсі 2025 року.

Після концерту, на якому 10 фіналістів представлять свої конкурсні роботи, глядачі та авторитетне журі шляхом голосування визначать переможця Нацвідбору-2025. Цього року на це звання претендують: Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.

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Уже кілька тижнів безумовним лідером серед претендентів за неофіційними даними букмекерів вважається Маша Кондратенко. За кілька годин до початку Національного відбору на Євробачення її позиції не похитнулися - 38% голосів із 9 тис. тих, хто проголосував.

До трійки потенційних лідерів також входить гурт Ziferblat і співак Khayat. Останній лише на один відсоток випереджає Fiїnka, чиї шанси на перемогу визначають у 10 відсотків. Наприкінці списку опинилися Future Culture і Влад Шериф.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 - прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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