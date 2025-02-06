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Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025: на сцені з'являться зіркові гості

Анна Підгорна
6 лютого 2025, 22:08
56
Стало відомо, хто з артистів вийде на сцену Національного відбору-2025 разом із фіналістами.
Національний відбір-2025, Тіна Кароль
Національний відбір-2025 - хто із зірок виступить на сцені з фіналістами / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Короткий зміст:

  • 9 зірок українського шоу-бізнесу вийдуть на сцену фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025
  • На глядачів також очікує кілька музичних сюрпризів

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться вже цієї суботи, 8 лютого. На єврофанів очікує справжнє свято музики.

Крім номера десяти фіналістів Нацвідбору-2025 на сцену вийдуть артисти, які раніше вже представляли Україну на конкурсі, - Джамала, Melovin, Катерина Павленко з гурту Go_A, дует Tvorchi, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук з гурту Kalush Orchestra і Тіна Кароль. Разом вони представлять номер на пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені" - таким буде грандіозне відкриття концерту.

відео дня

Крім того музичний продюсер Національного відбору-2025 Тіна Кароль виконає попурі зі своїх останніх хітів. Співачка Руслана представить новий трек "Закрутила".

Джамала відсвяткує на сцені Національного відбору особливе свято. Цьогоріч артистка відзначає 15-річчя своєї творчої діяльності, і розділить цей особливий момент із глядачами.

артисти нацвідбору
Національний відбір-2025 - хто із зірок виступить на сцені з фіналістами / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision
артисти нацвідбору
Національний відбір-2025 - хто із зірок виступить на сцені з фіналістами / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision
артисти нацвідбору
Національний відбір-2025 - хто із зірок виступить на сцені з фіналістами / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Також Світлана Тараборова та Артем Котенко, учасник Дитячого Євробачення-2024, виконають пісню "Дім". Свій виступ вони присвячують темі депортації українських дітей з окупованих територій.

Світлана Тарабарова, Артем Котенко
Національний відбір-2025 - хто із зірок виступить на сцені з фіналістами / instagram.com/suspilne.eurovision

Доповнить концерт виступ гумористичного бойз-бенду Badstreet boys у складі Володимира Дантеса, Василя Байдака, Олега Свища, Слави Кедра та Антона Тимошенка. У прямому ефірі вони виконають свій трек "Eurosong".

Погані хлопці
Національний відбір-2025 - хто із зірок виступить на сцені з фіналістами / instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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