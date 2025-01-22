Мінус один конкурент: ще одна країна відмовилася від участі в Євробаченні-2025

Це восьмий конкурсант, який залишив дистанцію.

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Молдова не братиме участі в Євробаченні-2025 - причина / колаж: Главред, фото: instagram.com/tvmoldova1, instagram.com/eurovision

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Республіка Молодова - восьма країна-учасниця, яка відмовилася від участі в Євробаченні-2025

Суспільний мовник країни розкрив причину

Перегони за перемогу на Євробаченні-2025 покинула за місяць до національного відбору країна-конкурсант Молдова. Про це повідомили директор Національного телебачення Moldova 1 Корнеліу Дурнеску і глава делегації Молдови на Євробаченні Даніела Круду.

"Рішення було непростим, але необхідним у нинішніх умовах", - зазначає Дурнеску. Серед причин відмови від участі в Євробаченні 2025 року він називає зниження інтересу громадськості до конкурсу та проблеми у відборі артистів і номерів для конкурсу, що потребує реформ і більш сучасних рішень.

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Також одним із чинників став економічний бік питань участі. Європейська мовна спілка (EBU) визначила плату за участь для Республіки Молдова в розмірі 21 486 євро - такі значні витрати наразі не актуальні для країни.

Варто зазначити, що Республіка Молдова за останні двадцять років показувала непогані результати на Євробаченні. Вперше країна взяла участь у 2005 році. Загальна кількість виступів становить 19, з них 13 разів Молодова виходила в гранд-фінал. Найкращий результат - третє місце у 2017 році, найгірший - останнє місце у 2014.

Від участі в Євробаченні-2025 з різних причин, окрім Молдови, вже відмовилися Андорра, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Марокко, Румунія, Північна Македонія і Словаччина. Наразі в конкурсі візьме участь 31 країна, "Велика п'ятірка" та Швейцарія, як країна-господиня.

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