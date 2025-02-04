Учасник Нацвідбору "Євробачення-2025" пішов захищати Україну

Коротко:
- Павло Гоц вступив до лав ЗСУ
- Артист опублікував низку фото в Instagram
Український музикант і учасник гурту NAZVA - Павло Гоц вступив до лав Збройних сил України.
Ще минулого року артист брав участь у Національному відборі на Євробачення-2024.
Як повідомив артист на своїй сторінці в Instagram, його зняли з військового обліку, бо він став військовослужбовцем.
"Знято з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - написав він.
Молодий чоловік поділився кадрами у військовій формі. На одному з фото він позує з красивою дівчиною. Ще низка фото показує його будні.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Ізраїль вибрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.
Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.
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