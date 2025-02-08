Нацвідбір на Євробачення 2025: онлайн-трансляція шоу

Суддями Національного відбору на Євробачення-2025 стали співачка Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

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Євробачення 2025 Нацвідбір / Колаж Главред, фото Суспільне

Уже сьогодні, 8 лютого, Україна дізнається, хто поїде на Євробачення-2025.

За можливість поїхати до швейцарського міста Базель боротимуться 10 фіналістів, які виконають свої конкурсні композиції та продемонструють номери.

Уже традиційно вибір представника України розпочнеться з передшоу о 18:00, де ведуча Анна Тульєва поділиться подробицями закулісся Нацвідбору.

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О 18:30 стартує трансляція фіналу Нацвідбору до Євробачення-2025.

Ведучими Євробачення 2025 року в Україні стали вже відомі для єврофанів зірки - ведуча Маша Єфросиніна, офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Де саме проводитиметься конкурс - не розголошується через безпеку.

Главред веде онлайн-трансляцію національного відбору на Євробачення 2025

Сортування за хронологією 16:58 Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2025: фінальний прогноз букмекерів У рейтингу утворився безумовний лідер, але голосування в прямому ефірі Національного відбору часом приносять несподівані сюрпризи. 14:13 7 лютого, напередодні основного ефіру, було записано резервний. Маша Єфросиніна розповіла, на який випадок зробили копію. Маша Ефросинина поделилась новостью об эфире Евровидения / Фото Instagram/mashaefrosinina 13:29 Як голосувати за свого фаворита? Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%). Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС на короткий номер 7576. Про початок і закінчення голосування в ефірі Суспільне Культура глядачів повідомлять ведучі шоу. 11:21 У якому порядку висупатимуть учасники Національного відбору 2025 Порядок выступления участников на Нацотборе

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