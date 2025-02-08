Нацвідбір на Євробачення 2025: онлайн-трансляція шоу

Уже сьогодні, 8 лютого, Україна дізнається, хто поїде на Євробачення-2025.
За можливість поїхати до швейцарського міста Базель боротимуться 10 фіналістів, які виконають свої конкурсні композиції та продемонструють номери.
Уже традиційно вибір представника України розпочнеться з передшоу о 18:00, де ведуча Анна Тульєва поділиться подробицями закулісся Нацвідбору.
О 18:30 стартує трансляція фіналу Нацвідбору до Євробачення-2025.
Ведучими Євробачення 2025 року в Україні стали вже відомі для єврофанів зірки - ведуча Маша Єфросиніна, офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
Де саме проводитиметься конкурс - не розголошується через безпеку.
Главред веде онлайн-трансляцію національного відбору на Євробачення 2025
Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2025: фінальний прогноз букмекерів
У рейтингу утворився безумовний лідер, але голосування в прямому ефірі Національного відбору часом приносять несподівані сюрпризи.
7 лютого, напередодні основного ефіру, було записано резервний. Маша Єфросиніна розповіла, на який випадок зробили копію.
Як голосувати за свого фаворита?
Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%). Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС на короткий номер 7576. Про початок і закінчення голосування в ефірі Суспільне Культура глядачів повідомлять ведучі шоу.
У якому порядку висупатимуть учасники Національного відбору 2025
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