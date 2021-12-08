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Хто міг стати зоряною героїнею Холостячки замість Злати Огневич - розкрито ім'я головної конкурентки

8 грудня 2021, 02:32

Стало відомо, кого Огневич обскакала на кастингу.

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Стало відомо, хто міг стати Холостячкою замість Злати Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Далеко не всі шанувальники проєкту Холостячка залишилися задоволені вибором героїні другого сезону - співачка Злата Огневич здавалася багатьом надто нудною, іншим не вірилося, що вона насправді шукала свою любов, а не просто піарилася.

Не відомо, яким би стало шоу Холостячка-2, якщо місце Огневич зайняла б інша співачка - ексВІА Гра Міша Романова.

За даними Telegram-каналу, з посиланням на інтерв'ю Романової для радіо Російський хіт, співачка підтвердила, що претендувала на роль нової Холостячки.

Вона навіть взяла участь у зйомках пілотної серії, але не пройшла кастинг.

Раніше Міша Романова перебувала в нетривалих відносинах з колишнім солістом групи MBAND Владиславом Раммом. Потім, в 2018 році народила сина Мартіна. Особистість його батька не відома. Під питанням також і обстановка на любовному фронті Романової.

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Міша Романова могла стати Холостячкою замість Злати Огневич / instagram.com/misharomanova

читайте також"Зганьбилася на всю країну": Злату Огневич звинуватили в самопіарі на Холостячку

Раніше інша екс-ВІА Гра Тетяна Котова шокувала фанатів повним оголенням.

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шоу-бізнес Міша Романова Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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