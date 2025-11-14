"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

Українські знаменитості відреагували на страшну ніч.

Атака на Україну 14 листопада / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорфєєва, Тимур Мірошниченко, t.me, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Реакція знаменитостей на обстріл

У ніч на 14 листопада країна-терорист Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи ракети та ударні дрони. Уже відомо про чотирьох загиблих і десятки постраждалих, серед яких діти та вагітна жінка.

Українські знаменитості вже відреагували на ворожі удари і показали, як провели цю ніч.

Сім'я Решетніков

"Ліфти не працюють. Довелося на ручках нести малого в укриття. Немає сил зовсім. Думки одні: коли недокраїна зникне з лиця землі і всі ті, хто пускає ракети і дрони по українцях у центрі Європи..."

Христина Решетник - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Григорій Решетник - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Григорій Решетник

Катерина Осадча

"Страшно і сумно через те, що так багато років весь світ дивиться на це кровожерливе полювання".

Катерина Осадча - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Катерина Осадча

Леся Нікітюк

"Називається поспали".

Реакція Лесі Нікітюк на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Леся Нікітюк

Ольга Сумська

"Київ. Страхіття".

Ольга Сумська - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Джамала

"Неможливо передати словами те, що я відчуваю, коли одягаю трьох маленьких дітей і веду їх у холодний паркінг під звуки шахедів і вибухів".

Джамала - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Джамала

Джамала - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Джамала

Надя Дорофєєва

"Господи, як сьогодні страшно".

Надя Дорофєєва - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Надя Дорофєєва

Тимур Мірошниченко

"Такий ось ранок... Сусідній будинок у нашому комплексі..."

Тимур Мірошниченко - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Тимур Мірошниченко

Маша Єфросиніна

"Чесно, я не знаю, що писати після таких ночей. Уже виплескано весь гнів за ці роки настільки, що meta поставила мені безліч обмежень у блозі за мову ворожнечі. Постити фото наслідків не має сенсу - ви й самі все бачите. Моє серце з кожним, хто молився за ніч, за те, щоб вижити. З кожним, хто постраждав. Обіймаю".

Маша Єфросиніна - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Маша Єфросиніна

Атака на Україну 14 листопада - новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, вранці 14 листопада країна-агресорка Росія атакувала Сумщину ракетою. Потужний вибух жителі Сум почули близько 07:05 в одній з околиць міста. Про це повідомив голова Сумської МВА.

А також у Києві зросла кількість жертв нічної російської атаки. За попередньою інформацією, у столиці три людини загинули. Наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки що тіла дістати не можуть.

