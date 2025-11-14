"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

Ви дізнаєтеся:
- РФ атакувала Україну ракетами та дронами
- Реакція знаменитостей на обстріл
У ніч на 14 листопада країна-терорист Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи ракети та ударні дрони. Уже відомо про чотирьох загиблих і десятки постраждалих, серед яких діти та вагітна жінка.
Українські знаменитості вже відреагували на ворожі удари і показали, як провели цю ніч.
Сім'я Решетніков
"Ліфти не працюють. Довелося на ручках нести малого в укриття. Немає сил зовсім. Думки одні: коли недокраїна зникне з лиця землі і всі ті, хто пускає ракети і дрони по українцях у центрі Європи..."
Катерина Осадча
"Страшно і сумно через те, що так багато років весь світ дивиться на це кровожерливе полювання".
Леся Нікітюк
"Називається поспали".
Ольга Сумська
"Київ. Страхіття".
Джамала
"Неможливо передати словами те, що я відчуваю, коли одягаю трьох маленьких дітей і веду їх у холодний паркінг під звуки шахедів і вибухів".
Надя Дорофєєва
"Господи, як сьогодні страшно".
Тимур Мірошниченко
"Такий ось ранок... Сусідній будинок у нашому комплексі..."
Маша Єфросиніна
"Чесно, я не знаю, що писати після таких ночей. Уже виплескано весь гнів за ці роки настільки, що meta поставила мені безліч обмежень у блозі за мову ворожнечі. Постити фото наслідків не має сенсу - ви й самі все бачите. Моє серце з кожним, хто молився за ніч, за те, щоб вижити. З кожним, хто постраждав. Обіймаю".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Атака на Україну 14 листопада - новини
Зазначимо, як повідомляв Главред, вранці 14 листопада країна-агресорка Росія атакувала Сумщину ракетою. Потужний вибух жителі Сум почули близько 07:05 в одній з околиць міста. Про це повідомив голова Сумської МВА.
А також у Києві зросла кількість жертв нічної російської атаки. За попередньою інформацією, у столиці три людини загинули. Наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки що тіла дістати не можуть.
Вас може зацікавити:
- Ізолювати й оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті
- Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters
- Тепер б'ють на 50 кілометрів: Федоров попередив про нову небезпеку дронів РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред