Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

Еліна Чигис
14 листопада 2025, 10:46
138
Українські знаменитості відреагували на страшну ніч.
Атака на Україну 14 листопада
Атака на Україну 14 листопада / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорфєєва, Тимур Мірошниченко, t.me, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

  • РФ атакувала Україну ракетами та дронами
  • Реакція знаменитостей на обстріл

У ніч на 14 листопада країна-терорист Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи ракети та ударні дрони. Уже відомо про чотирьох загиблих і десятки постраждалих, серед яких діти та вагітна жінка.

Українські знаменитості вже відреагували на ворожі удари і показали, як провели цю ніч.

відео дня

Сім'я Решетніков

"Ліфти не працюють. Довелося на ручках нести малого в укриття. Немає сил зовсім. Думки одні: коли недокраїна зникне з лиця землі і всі ті, хто пускає ракети і дрони по українцях у центрі Європи..."

Христина Решетник - реакція на обстріл Києва
Христина Решетник - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник
Христина Решетник - реакція на обстріл Києва
Григорій Решетник - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Григорій Решетник

Катерина Осадча

"Страшно і сумно через те, що так багато років весь світ дивиться на це кровожерливе полювання".

Катерина Осадча - реакція на обстріл Києва
Катерина Осадча - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Катерина Осадча

Леся Нікітюк

"Називається поспали".

Реакція Лесі Нікітюк на обстріл Києва
Реакція Лесі Нікітюк на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Леся Нікітюк

Ольга Сумська

"Київ. Страхіття".

Ольга Сумська - реакція на обстріл Києва
Ольга Сумська - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Джамала

"Неможливо передати словами те, що я відчуваю, коли одягаю трьох маленьких дітей і веду їх у холодний паркінг під звуки шахедів і вибухів".

Реакція Джамали на обстріл Києва
Джамала - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Джамала
Реакція Джамали на обстріл Києва
Джамала - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Джамала

Надя Дорофєєва

"Господи, як сьогодні страшно".

Надія Дорофєєва - реакція на обстріл Києва
Надя Дорофєєва - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Надя Дорофєєва

Тимур Мірошниченко

"Такий ось ранок... Сусідній будинок у нашому комплексі..."

Тимур Мірошниченко - реакція на обстріл Києва
Тимур Мірошниченко - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Тимур Мірошниченко

Маша Єфросиніна

"Чесно, я не знаю, що писати після таких ночей. Уже виплескано весь гнів за ці роки настільки, що meta поставила мені безліч обмежень у блозі за мову ворожнечі. Постити фото наслідків не має сенсу - ви й самі все бачите. Моє серце з кожним, хто молився за ніч, за те, щоб вижити. З кожним, хто постраждав. Обіймаю".

Маша Єфросиніна - реакція на обстріл Києва
Маша Єфросиніна - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Маша Єфросиніна

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Атака на Україну 14 листопада - новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, вранці 14 листопада країна-агресорка Росія атакувала Сумщину ракетою. Потужний вибух жителі Сум почули близько 07:05 в одній з околиць міста. Про це повідомив голова Сумської МВА.

А також у Києві зросла кількість жертв нічної російської атаки. За попередньою інформацією, у столиці три людини загинули. Наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки що тіла дістати не можуть.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України новини шоу бізнесу Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

12:47Інтерв'ю
Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

11:46Війна
Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

11:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Останні новини

12:47

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

12:44

"До трьох років в'язниці": Максима Галкіна хочуть покарати в Ізраїлі

12:42

"Вітаннячка нареченій": Тіна Кароль з'явилась з обручкою на пальціВідео

12:41

У Путіна залишився рік: дипломат пояснив, чому диктатор хоче діалогу з Трампом

12:28

Навіщо фольгу ставлять за батареями: диво-лайфхак для холодних зим

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українцівЦіни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
12:26

Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР - ГУР

11:58

По 20 годин без світла: ексміністр попередив про загрозу масштабних відключень

11:46

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФФотоВідео

11:46

"Загорілося волосся, все було в диму": киянка розповіла про пережите під час атаки РФ

Реклама
11:41

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

11:41

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в ЧорноморськуФотоВідео

11:32

Повернеться: путініст Пресняков оголосив про рішення розлученого сина

11:26

Відповідь на терор РФ: Зеленський розповів про удари "Нептуном" по окупантахВідео

11:22

Справжній "вибух" мозку: треба знайти приховане число за 23 секунди

11:15

"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

11:10

"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по КиєвуВідео

11:08

Махає ліхтариком і просить допомоги: Ярославський розповів про жорстокий обстріл Києва

10:46

"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

10:45

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронівВідео

10:45

Чому 15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми: яке церковне свято

Реклама
10:33

Тепер б'ють на 50 кілометрів: Федоров попередив про нову небезпеку дронів РФ

10:31

"Страшне розчарування": відома співачка розкрила головну помилку Ірини Білик

10:12

Коли святкують Різдво 2025 в Україні: 25 грудня чи 7 січня

10:10

В Україні почав дорожчати базовий продукт: експерт попередив, чи буде дефіцит

10:10

Після відмови від музики: Адель починає нову кар'єру

10:05

Секрет розкрито: навіщо в поїздах стукають по колесах і хто це робить

10:05

Як живе Київ після нічного удару РФ: світло за графіком, опалення - з перебоямиФото

09:51

Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

09:36

"Перші зрадники": відома співачка приголомшила зізнанням про Козловського

09:29

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на УкраїнуФото

09:05

Язик можна зламати: три найдовші слова української мови

08:52

Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

08:35

Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьківФотоВідео

08:18

Ізолювати і оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті

08:15

Нам не можна впасти у фінальному раундіПогляд

07:55

У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

06:43

Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на КиївФото

06:10

Як Путін закинув вудку з наживкою для великого дурного карасяПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 15 листопада: Терезам - нове знайомство, Близнюкам - труднощі

05:24

Починає стресувати: науковці з’ясували, на скільки можна залишати кота самого

Реклама
05:00

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

04:30

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

04:05

Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

03:31

Бюджетно, але зі смаком: сім ідей подарунків на свята із секонд-хенду

03:09

Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

03:02

Одна помилка повністю псує смак: кухар розповів, як правильно варити спагеті

02:35

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

02:21

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

01:30

Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

01:04

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти