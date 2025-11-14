Рус
Тепер б'ють на 50 кілометрів: Федоров попередив про нову небезпеку дронів РФ

Інна Ковенько
14 листопада 2025, 10:33
679
Оптоволоконні дрони фактично нечутливі до електронних засобів боротьби.
Росія почала застосовувати дрони на оптоволокні з дальністю до 50 км
Росія почала застосовувати дрони на оптоволокні з дальністю до 50 км

Коротко про головне:

  • Росіяни почали використовувати більш неебзпечні оптоволоконні дрони
  • Нові безпілотники здатні бити на відстані до 50 кілометрів
  • Такі дрони фактично не чутливі до засобів РЕБ і становлять значні загрози

Росіяни почали застосовувати на фронті нові дрони з оптоволоконним керуванням, здатні бити на відстані до 50 кілометрів. Цими безпілотниками агресор намагається бити по логістиці Сил оборони.

Заявлена дальність у 50 км значно перевищує можливості більшості відомих моделей оптоволоконних дронів, адже зазвичай їхній радіус дії становить лише 10-25 км. Про це у коментарі Business Insider повідомив перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Безпілотники на оптоволокні показали нам, що дрони, несприйнятливі до засобів РЕБ, справді становлять досить значну загрозу для логістики й особового складу", - сказав Федоров.

Він зазначив, що Україна розробляє технології протидії оптоволоконним БПЛА і тестує ці ідеї в кількох бригадах.

Принцип роботи оптоволоконних дронів

Раніше пілоти FPV-дронів керували ними лише через радіочастотний зв’язок. Але тепер поле бою насичене засобами радіоелектронної боротьби, і зв’язок легко глушиться.

Оптоволоконні дрони керуються і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. Це робить їх фактично невразливими до глушіння та значно небезпечнішими у бою.

Зазначається, що зазвичай найкращий шанс для солдата перехопити оптоволоконний FPV-дрон - збити його з дробовика. Але для цього потрібна пильність, швидка реакція, точність і чимало удачі.

Що відомо про російські FPV-дрони на оптоволокні з підвищеною дальністю

На деяких ділянках лінії фронту безпілотники стали настільки загрозою для критично важливих маршрутів постачання, що українські військові прикрили їх сіткою, щоб захистити транспортні засоби від ударів, що наближаються.

Федоров розповів, що вперше почув про російський оптоволоконний безпілотник із дальністю дії 50 кілометрів кілька тижнів тому, причому випадки застосування здебільшого в Донецькій області.

За його словами, такі дрони запускаються нечасто, оскільки ними відносно складно керувати: "На нього впливає вітер, він важкий, і йому доводиться долати фізичні перешкоди".

Котушка волоконно-оптичного кабелю, яку несе безпілотник, також досить велика, що робить його досить "млявим".

Федоров зазначив, що Україна адаптується до загрози дронів із волоконно-оптичними кабелями, розробляючи системи ударної дії, влаштовуючи засідки та навіть намагаючись перерізати кабелі.

"Ми шукаємо відповідну реакцію, і це, ймовірно, підштовхне поле бою в бік автономних безпілотників, які, як ми очікуємо й передбачаємо, стануть наступним етапом цієї війни", - припускає очільник Мінцифри.

Які міста найбільш вразливі до оптоволоконних дронів - думка експерта

Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що російські FPV-дрони, що працюють через оптоволоконний зв’язок, стають реальною небезпекою для прифронтових міст України, зокрема Харкова, Сум та Запоріжжя.

За його словами, нещодавній випадок, коли такий дрон пролетів понад 20 кілометрів до Краматорська, став тривожним сигналом.

"Сам факт застосування, яке дозволило дрону долетіти аж до Краматорська (там називалися приблизно 20-28 км), є важливим прецедентом. Це означає, що в прифронтових містах на кшталт Краматорська, Запоріжжя, Харкова та Сум, уже не можна просто залишати військові автомобілі на відкритих центральних вулицях. Потрібно змінювати підхід до розташування техніки й організації захисту об’єктів", - пояснив експерт.

Бескрестнов підкреслив, що наразі універсальних засобів протидії оптоволоконним безпілотникам не існує - ні в України, ні в Росії.

Війна Росії проти України - новини за темою

Яе повідомляв Главред, Україна незабаром отримає першу у світі "стіну дронів" - систему, призначену для знищення російських ударних безпілотників. Про це повідомляє Business Insider. Комплекс складається з десятків невеликих БПЛА, які створюють у повітрі своєрідне "літаюче мінне поле". Певна кількість таких дронів уже відправлена в Україну і незабаром має бути введена в експлуатацію.

Нагадаємо, окупанти різко посилили повітряний терор проти України, запустивши у 2025 році понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік.

Крім того, росіяни модернізували свої ударні безпілотники типу "Шахед". Тепер існуючі українські РЕБи не можуть придушити дрони по всій країні. Про це повідомляв фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

