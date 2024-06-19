'Не побачимо найближчим часом': що сталося з Кейт Міддлтон після її появи на публіці

Поява Кейт Міддлтон на публіці сильно вимотала її сили, тому тепер їй потрібен час для відновлення.

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Кейт Міддлтон сама прийняла рішення з'явиться на параді / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

На минулих вихідних принцеса Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці, оскільки зараз вона бореться з раком. Кейт вирішила все ж не пропускати парад Trooping the Color, але захід не пройшов безслідно для її здоров'я.

Як повідомляє Page Six, вихід у світ завдав серйозної шкоди стану Міддлтон.

Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

"Я не думаю, що ми зможемо побачити її на публіці найближчим часом. Це потребуватиме деякого відновлення. Підготовка до заходу забрала величезну кількість часу, зусиль і енергії. Вона довгий час була на ногах. Був момент, коли вона спостерігала за парадом... і їй запропонували місце, яке вона з вдячністю прийняла. Це всього лише невелике визнання того, що вона вже не така сильна і не така здорова, як була до того, як пішла на лікування", - сказала королівський репортер Кеті Ніколл виданню.

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Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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