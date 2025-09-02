Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

Читайте більше:
Днями молодшому братові Аліни Гросу Михайлу виповнилося вісім років. На честь цієї події співачка опублікувала серію милих кадрів з іменинником. У коментарях шанувальники доєдналися до привітань, проте знайшлися й ті, у кого святковий пост викликав підозру.
Річ у тім, що між Аліною і Мишком велика різниця у віці - зіркова сестра старша на цілих 22 роки. До того ж хлопчик з'явився на світ, коли його матері вже було за п'ятдесят. Це спровокувало хвилю чуток про те, що Михайло насправді не брат, а син артистки, яка залишила його під опікою своїх батьків.
Після свіжих кадрів брата і сестри ці плітки розгорілися з новою силою. Аліна Гросу не промовчала, і заявила, що всі підозри - брехня. Як аргумент вона навела той факт, що їй було 22 роки, і вона вже мала стосунки з першим чоловіком, коли народився Михайло. За таких обставин, на думку зірки, безглуздо відмовлятися від дитини. До того ж Гросу не раз заявляла про те, що мріє стати матір'ю.
"Мені цікава ваша логіка. З якого приводу мені потрібно було б приховувати таку історію? Я була в стосунках з першим чоловіком тоді і мені було 22, не рано, не соромно, навпаки, хороший вік для народження, та таким сином я б тільки пишалась. Логіка, блін, де? Щоби що?" - каже співачка.
