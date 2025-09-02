Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

Гросу вперше прокоментувала сімейні чутки.

https://glavred.net/stars/rodila-v-22-i-ostavila-roditelyam-alina-grosu-raskryla-pravdu-o-mladshem-brate-10694807.html Посилання скопійоване

Аліна Гросу особисте життя - Гросу розкрила правду про брата Михайла / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Читайте більше:

У чому підозрюють Аліну Гросу

Ким насправді є для співачки восьмирічний Михайло

Днями молодшому братові Аліни Гросу Михайлу виповнилося вісім років. На честь цієї події співачка опублікувала серію милих кадрів з іменинником. У коментарях шанувальники доєдналися до привітань, проте знайшлися й ті, у кого святковий пост викликав підозру.

Річ у тім, що між Аліною і Мишком велика різниця у віці - зіркова сестра старша на цілих 22 роки. До того ж хлопчик з'явився на світ, коли його матері вже було за п'ятдесят. Це спровокувало хвилю чуток про те, що Михайло насправді не брат, а син артистки, яка залишила його під опікою своїх батьків.

відео дня

Після свіжих кадрів брата і сестри ці плітки розгорілися з новою силою. Аліна Гросу не промовчала, і заявила, що всі підозри - брехня. Як аргумент вона навела той факт, що їй було 22 роки, і вона вже мала стосунки з першим чоловіком, коли народився Михайло. За таких обставин, на думку зірки, безглуздо відмовлятися від дитини. До того ж Гросу не раз заявляла про те, що мріє стати матір'ю.

"Мені цікава ваша логіка. З якого приводу мені потрібно було б приховувати таку історію? Я була в стосунках з першим чоловіком тоді і мені було 22, не рано, не соромно, навпаки, хороший вік для народження, та таким сином я б тільки пишалась. Логіка, блін, де? Щоби що?" - каже співачка.

Аліна Гросу особисте життя - Гросу розкрила правду про брата Михайла / instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу особисте життя - Гросу розкрила правду про брата Михайла / instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу особисте життя - Гросу розкрила правду про брата Михайла / instagram.com/alina_grosu

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про скарги Потапа. Артист, який під час повномасштабної війни переїхав жити і працювати за кордон, розкрив, з якими складнощами стикається.

Також українська співачка Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "рве дах". Ревнощі в її шлюбі з Тарасом Тополею часом доводять артистку до кипіння.

Читайте також:

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред