Катрін Деньов влаштувала променад на фестивалі у Венеції зі значком на підтримку України / https://ua.depositphotos.com/

Легенда французького і світового кіно Катрін Деньов вирішила показати свою солідарність з українцями -причому не де-небудь, а з'явилася на червоній доріжці престижного 79-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю. Про це пише Deadline.

Актриса прогулялася по набережній і прийшла на прес-конференцію зі значком у вигляді прапора України на блузці.

Коли журналісти поцікавилися у Деньов, що вона хотіла сказати своїм чином, та вимовила: "Моя душа і думки з українцями кожен день".

До слова, в рамках Венеціанського фестивалю в 2022 році Деньов отримала спеціальну нагороду "Золотий лев Святого Марка" за внесок у світове кіно і досягнення в кар'єрі. Такий же відзначили її колегу, легендарного кінорежисера і сценариста Пола Шредера ("Таксист", "Люди-Кішки").

Цікаво, що Деньов як актриса дебютувала на Венеціанському фестивалі в 1967 році ‒ з фільмом Луїса Бунюеля "Денна красуня".

"Як ніби це було вчора. Для мене це був дуже важливий фестиваль", – підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

