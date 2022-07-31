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"Тиран бреше своєму народу і світу": Стінг палко підтримав Україну у війні з Росією

31 липня 2022, 15:38

Легендарний Стінг дав концерт у Варшаві, під час якого підтримав Україну. Він засудив війну Росії проти України і закликав боротися за демократію

Стінг
Стінг палко підтримав Україну у війні з Росією / Колаж фото УНІАН

Британський музикант Стінг зупинив свій концерт у Варшаві в суботу ввечері, 30 Липня, щоб попередити глядачів - демократія в усьому світі знаходиться під загрозою. І палко засудив війну в Україні. Відео з монологом артиста з'явилося в соцмережах і на YouTube.

"Демократія піддалася нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не будемо захищати її, ми втратимо її назавжди. Демократія - це іноді безлад. Це розчарування, вона буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж варто боротися. Альтернативою демократії є насильство, гноблення, поневолення і мовчання. Ця альтернатива називається тиранією, а будь-яка тиранія заснована на брехні. Чим більше тиранія, тим більше брехня. Тиран бреше своєму народу і світу, і перш за все самому собі. Якщо хтось не згоден з тираном, йому загрожує тюремне ув'язнення і навіть смерть. І все ж це те, що ми всі повинні робити, кожен з нас — ми повинні піти на цей ризик і відстояти своє право говорити правду. Війна в Україні — це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда повинна бути почута. Ми не можемо програти цю битву", - сказав Стінг

Полум'яну промову музиканта також синхронно перекладали польською.

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

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Автор: Єгор Бунін
Стінг новини шоу бізнесу війна Росії та України
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