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Капали сльози, капали: Джонні Депп заплакав від овації глядачів на Каннському фестивалі

Дмитро Відоменко
17 травня 2023, 16:57 оновлено 17 травня, 16:57
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Розчулений актор Джонні Депп швидко витер сльози і жестами подякував публіці, після чого обійняв режисера фільму - Майвенн.
Джонні Депп, Каннський фестиваль
Джонні Депп, Каннський фестиваль / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Легендарний голлівудський кіноактор і продюсер Джонні Депп (чия кар'єра в останні роки переживає не найкращі часи) заплакав від радості, коли глядачі Каннського фестивалю влаштували йому стоячу 7-хвилинну овацію після прем'єри його нового фільму "Фаворитка".

У цьому кіно Депп зіграв легендарного французького короля XVIII століття з династії Бурбонів-Людовика XV. За сформованою негласною традицією, чим голосніше аплодує публіка на Каннському кінофестивалі, тим успішніше можуть оцінити стрічку.

До слова, для Деппа роль в "Фаворитці" стане явно стала знаковою. Справа в тому, що після скандального розлучення з актрисою Ембер Херд і подальшого судового процесу його з великим шумом звільнили з гігантської франшизи "Фантастичні звірі". І у нього виникли великі проблеми з кар'єрою – в тому числі і з запрошеннями на фестивалі масштабу Каннського.

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Розчулений актор витер сльози і жестами подякував публіці, після чого обійняв режисера фільму – Майвенн, яка теж зіграла у фільмі в одному з головних ролей.

Депп

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ексдружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, яка спричинила за собою наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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