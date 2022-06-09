"Діди" Джонні Депп і Ештон Катчер воювали: в "ЛНР" бойовики зганьбилися з фото "ветеранів-героїв"

У "ЛНР" бойовики зганьбилися з фото "ветеранів-героїв" / колаж фото соцмереж

В тимчасово окупованому бойовиками "ЛНР" промислово-металургійному місті Алчевську (Луганська область) місцева окупаційна "влада" знову попали в конфуз. Про це повідомляє регіональний портал DonPress.

Цього разу бойовики зганьбилися зі стендом "дідів-Героїв СРСР". На них вороги розмістили відомих голлівудських акторів.

Як кажуть місцеві жителі, "влада" в якості "дідів-героїв СРСР" розмістила на спеціальному стенді фотографії голлівудських зірок – Ештона Катчера в образі матроса і Джонні Деппа в образі армійського офіцера.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські пропагандисти зробили новий символ загарбницької війни РФ проти України з першокласника Льоші з Бєлгородської області.

Але зганьбилися тим, розмістили на шевроні школяра не російський триколор, а державний прапор Сербії.

До того один з найближчих соратників прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Байєр зганьбився тим, що українські заклики про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі назвав аналогом нацистської Німеччини.

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