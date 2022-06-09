"Діди" Джонні Депп і Ештон Катчер воювали: в "ЛНР" бойовики зганьбилися з фото "ветеранів-героїв"

Луганські горе-пропагандисти і бойовики уже вкотре сіли в калюжу - вони записали в "дідів, які воювали" кінозірок Джонні Деппа і Ештона Катчера.
В тимчасово окупованому бойовиками "ЛНР" промислово-металургійному місті Алчевську (Луганська область) місцева окупаційна "влада" знову попали в конфуз. Про це повідомляє регіональний портал DonPress.
Цього разу бойовики зганьбилися зі стендом "дідів-Героїв СРСР". На них вороги розмістили відомих голлівудських акторів.
Як кажуть місцеві жителі, "влада" в якості "дідів-героїв СРСР" розмістила на спеціальному стенді фотографії голлівудських зірок – Ештона Катчера в образі матроса і Джонні Деппа в образі армійського офіцера.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські пропагандисти зробили новий символ загарбницької війни РФ проти України з першокласника Льоші з Бєлгородської області.
Але зганьбилися тим, розмістили на шевроні школяра не російський триколор, а державний прапор Сербії.
До того один з найближчих соратників прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Байєр зганьбився тим, що українські заклики про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі назвав аналогом нацистської Німеччини.
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