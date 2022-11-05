Джонні Депп розлучився зі своєю коханою

Джонні Депп / https://ua.depositphotos.com

Легендарний 59-річний голлівудський актор Джонні Депп розлучився з 37-річною адвокатесою Джоель річ. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail з посиланням на свої джерела.

За словами інсайдерів з Нью-Йорка, відсутність актора поруч з річ на сімейному весіллі на острові Ібіца (Іспанія) говорить про те про те, що відносини пари "видихнулися".

"Чи вони (стосунки) все ще актуальні? Ми не говоримо про нормальну пару тут. Це не великий, стабільний, міцний роман, і я не впевнений, що він коли-небудь був. Я не знаю, чи вони зараз разом. Звичайно, я не вірю, що це серйозні романтичні стосунки. По-перше, Джонні щойно вийшов з великої юридичної битви, тож хто після цього захоче взяти на себе зобов'язання з новими стосунками? Для нього це був надзвичайно Травматичний період. По-друге, він Джонні Депп, і я не думаю, що стандартні серйозні стосунки йому сподобаються", – розповів журналістам людина з близького оточення актора.

До слова, роман Деппа з Річ почався в розпал його під час суду проти Ембер Херд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що екс-дружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, яка спричинила за собою наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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