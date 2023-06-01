Камалія показала, як російська ракета потрощила квартиру сестри у Києві

Українська співачка Камалія відреагувала на атаку країни-агресорки Росії на Київ, що сталась 30 травня.

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Камалія показала квартиру сестри після атаки на Київ / колаж: Главред, фото: КМВА, скріншот: instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія показала наслідки останньої атаки на Київ, що сталась 30 травня, через яку постраждав будинок у Голосіївському районі, де мешкає двоюрідна сестра артистки.

Артистка у своєму Instagram розповіла, що, на щастя, її сестри не було вдома у момент атаки дронів. Квартиру сестри добряче понищило, від ударної хвилі вилетіло скло.

"Коли учора всі постили фото пошкодженого уламками "Шахеда" будинку в Голосіївському районі Києва, я плакала від щастя, що моєї двоюрідної сестри не було в той момент вдома, бо її квартира була саме в цьому будинку, - написала Камалія.

Наслідки ракетної атаки у квартирі сестри Камалії / скріншот: instagram/kamaliyaofficial

"Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавились віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані. Будинок – непридатний до життя, сподіваюсь відремонтують. Найжахливіше – загинула людина", - йдеться в дописі Камалії.

Дивіться відео, як росіяни обстріляли Україну балістичними ракетами:

Ракетна атака РФ на Україну

Нагадаємо, що росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини. Загорілись склади паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Сьогодні, у ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

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