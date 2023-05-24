'Загорнулась в прапор України': Камалія та Захур вийшли на червону доріжку в Каннах

Артистка Камалія разом з чоловіком Захуром вийшла на червону доріжку в Каннах. Подружжя одяглось у патріотичному стилі.

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Камалія та Захур вийшли червону доріжку в Каннах / колаж: 2Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У Каннах на Лазуровому березі триває 76 кінофестиваль. На червону доріжку виходять безліч голлівудських знаменитостей. Днями там з'явилися й українські зірки. На червону доріжку співачка Камалія вийшла за руку із чоловіком Мохаммадом Захуром. Для себе вони обрали одяг у патріотичному стилі.

"Ми разом з Захуром представляємо Україну в усій її красі на Каннському міжнародному кінофестивалі", - підписала світлину співачка в Instagram.

Камалія одягла жовту сукню із вирізом до стегна та асиметричним топом. Талію підкреслював широкий пояс, декорований блискітками та блакитними квітами. Також Камалія загорнулась у синьо-жовтий прапор.

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Мільярдер Мохаммад Захур постав у жовтих штанях та блакитному жакеті. Його образ доповнював яскравий метелик.

Камалія та Мохаммад Захур

Нагадаємо, що у квітні Камалія заявила, що розлучається з мільярдером після 20 років шлюбу. Вона зазначила, що весь останній рік вони намагалися побороти кризу, але все ж вирішили розлучитися.

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами. Співачка опублікувала фото, на якому вони з уже колишнім чоловіком та двома доньками, і розповіла, що вони збираються зробити разом.

Камалія показала нового пакистанського чоловіка після новини про розлучення з мільярдером. На одному зі світських заходів Камалію "спіймали" папараці в компанії пакистанського артиста Сахіра Алі Бхагга.

Нещодавно Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах. Не дивлячись про плітки навколо стосунків Камалії та її чоловіка пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, чоловік все ж не міг пропустити її день народження.

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